Besonderes Treffen der Mösler: Dachauer besuchen die Gröbenhüter

Es gibt so einige Gemeinsamkeiten: Vorsitzender Sven Deppisch (4.v.l.) mit seinen Gästen aus Dachau im Heimat- und Torfmuseum der Gröbenhüter. © Gröbenhüter

Der Historische Verein Gröbenzell betreibt Nachbarschaftspflege im Heimatmuseum. Gäste aus Dachau schauten sich die Ausstellung an.

Gröbenzell – Seine Nachbarn kann man sich nicht aussuchen. Es ist daher ein Glücksfall, wenn es sich bei diesen um angenehme Zeitgenossen handelt, mit denen man auch noch gemeinsame Interessen verfolgen kann. Und eine solch gute Beziehung will gepflegt sein.

In diesem Sinne empfing der Historische Verein Gröbenzell jüngst seine Nachbarn aus dem Dachauer Moos. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Dem von den Gröbenhütern betreuten Heimat- und Torfmuseum stattete nämlich der Dachauer Kreisverband des Bayernbunds einen Besuch ab.

Zu der Sonderführung durch das kulturelle Kleinod hatte dessen Leiter, Edgar Forster, geladen. Er begrüßte die zahlreich vertretenen Interessenten und erinnerte daran, was Dachauer und Gröbenzeller miteinander verbinde. „Wir sind doch alle Mösler“, erklärte er lächelnd.

Der Gröbenbach münde in Dachau außerdem in die Amper. Das von ihm durchströmte Moosgebiet präge nicht nur die Landschaft maßgeblich. Dessen Trockenlegung und der umfassende Torfabbau seien für die gemeinsame Vergangenheit immens wichtig, so der Kreisvorsitzende des Bayernbunds weiter. Besonders beeindruckt zeigten sich die Besucher aus Dachau daher von der Lebens- und Arbeitswelt der Torfstecher von einst, die im Heimat- und Torfmuseum einen zentralen Platz einnimmt.

Nachdem er seine Gäste ganz herzlich willkommen geheißen hatte, wies der Vorsitzende der Gröbenhüter, Sven Deppisch, auf weitere Gemeinsamkeiten hin. Wie der Bayernbund hätte auch der Historische Verein Gröbenzell ein großes Interesse an den Themen Geschichte, Kultur, Brauchtumspflege und Heimatkunde. „Es freut uns daher sehr, wenn uns Gleichgesinnte aus der Nachbarschaft besuchen kommen“, erklärte Deppisch.

Anschließend berichtete er von den vielfältigen Aktivitäten seines Vereins und führte die 14 Mann starke Abordnung aus Dachau durch die Dauerausstellung. Dabei ließ er sie in die noch junge Geschichte der Gartenstadt eintauchen, die erst im Jahr 1952 zu einer eigenständigen Gemeinde wurde.

Von den Anfängen von Gröbenzell über die Entstehung der Bahnstation im Jahre 1898 bis in die heutige Zeit reichte die kleine Zeitreise, die den Anwesenden sichtlich gefiel, wie es heißt. Um das bayerische Brauchtum gebührend zu pflegen, endete der Besuch des Dachauer Bayernbunds bei den Gröbenhütern im Wirtshaus. Denn auch das gehört dazu, um eine gute Nachbarschaft noch mehr zu stärken.