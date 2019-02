Bücherboxen brauchen Paten

Die Gemeinde Gröbenzell hat acht weitere sogenannte Tausch-Bücherboxen aufgestellt. Damit gibt es in Gröbenzell jetzt insgesamt 16 Möglichkeiten, Literatur unkompliziert zugänglich zu machen und zu tauschen.

Gröbenzell – Die bisherigen Boxen, die im Juli vergangenen Jahres aufgestellt wurden, seien sehr gut angenommen worden, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde. Die Idee dahinter: Bücher können herausgenommen und gelesen, mit nach Hause genommen oder auch wieder zurückgebracht werden. Auch eigenen Lesestoff können Bücherwürmer hineinstellen. Zudem gibt es die Möglichkeit, eine ehrenamtliche Patenschaft für eine der Boxen zu übernehmen. Wer Interesse oder Fragen hat, kann sich unter Telefon (0 81 42) 50 52 66 oder per E-Mail an die Adresse presse@groebenzell.de melden.

Die neuen Bücherboxen stehen an der Exterstraße/Ascherbach am Klosterweg/Ährenfeldschule, an der Ascherbach-/Exterstraße/Sonnenweg, am Spielplatz Irisstraße, an der Wildmoosstraße am Altersheim, an der Gärtner-/GraßlfingerStraße, am Rathausplatz sowie an der Bücherei.

Die bereits bestehenden Exemplare finden sich an der Bahnhofstraße/Weiherweg rechts neben der Bank, an der Gröbenbachstraße an der Kneippanlage, an der Gröbenbachschule, am Spielplatz Friedensstraße, am Ende der Wiedehofstraße zur Tannenfleckstraße, an der Bernhard-Rößner-Straße am Gröbenbach, an der Hopfenseestraße am Spielplatz, an der Hans-Sachs-Straße sowie am Ascherbachspielplatz.