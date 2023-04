Nische im Buchmarkt: Comics sollen Kinder fürs Lesen begeistern

Von: Guido Verstegen

„Ich will Eltern Mut machen“: Die Gröbenzellerin Martina Streble hat einen Kindercomicbuch-Verlag gegründet. Mit dem richtigen Lesestoff kann man Kinder für Bücher begeistern, da ist sie sich sicher. © Weber

Die Gröbenzellerin Martina Streble findet, dass es auf dem deutschen Buchmarkt noch eine echte Nische gibt: Comics für Kinder, die den Lesestart versüßen sollen. Also wurde sie tätig.

Gröbenzell – Die 41-Jährige will die Sache mit einem eigenen Verlag nun vorantreiben. Die besten Berater sind dabei ihre drei Kinder.

In der Ecke des Wohnzimmers, hinter Klavier und Kontrabass, steht der kleine Schreibtisch, an dem Martina Streble viele Stunden verbringt, um Kindern Spaß am Lesen zu vermitteln. Die Gröbenzellerin hat den Kindercomicbuch-Verlag „Edition Helden“ gegründet. Die 41-Jährige startete Anfang 2020 in die Selbstständigkeit, legte wegen Corona aber erst im Herbst 2021 mit dem Besuch der Frankfurter Buchmesse richtig los. Ihr Verlag hat derzeit fünf Titel im Programm. Warum sie mehr Comics an die kleinen Leser bringen will, erklärt die studierte Buchhändlerin im Interview mit dem Tagblatt.

Die von Ihnen verlegten Comics kommen aus Frankreich, Italien oder Spanien – nicht aber aus Deutschland… warum?

Das sind Lizenztitel, die wir ins Deutsche übersetzt haben. Die Idee, den Lesestart mit Comics zu gestalten, ist im Ausland – vor allem in Frankreich – gang und gäbe. Dort liest man viel Comics und ist erstaunt, dass das hier nicht so ist.

Wo sehen Sie die Gründe für diese Entwicklung?

In Deutschland tut sich da schon einiges, aber im Grunde genommen ist der Comic hier noch immer so ein bisschen verrufen. Dabei kommt es doch auf den einzelnen Titel an, nicht auf die Textart. Mir ist die inhaltliche und optische Gestaltung aber auch sehr wichtig – mit ausreichend großer Schrift, mit nicht so vielen Wörtern, spannenden Illustrationen. Denn mit jedem Buch, das die kleinen Leser schaffen, steigt die Motivation.

Sie sind Mutter von drei Kindern, 13, elf und sechs Jahre alt – sprechen Sie aus eigener Erfahrung?

Allerdings. Mein Ältester hat sich sehr gerne vorlesen lassen. Er wollte auch selbst lesen, hatte aber Angst, dass er den Umfang nicht bewältigt und quasi versagt. Durch ein Gespräch mit einer anderen Mutter bin ich auf die Idee mit dem Comic gekommen.

Und das hat funktioniert?

Julian war begeistert. Innerhalb eines Monats hat er alle Asterix-Hefte gelesen, die wir zuhause hatten, und dann andere Bücher, auch Harry Potter in einem Wahnsinnstempo. Er hat einfach dieses Erfolgserlebnis gebraucht. Auch meine Tochter Ella hat sehr von Comics profitiert. Sie hatte anfangs Probleme mit der Fähigkeit Lesen. Sie mag aber alles, das mit Kunst zu tun hat, und sie malt sehr gerne. Inzwischen berät sie mich sogar.

Wie darf man sich das denn vorstellen?

Band 1 von „Enola und die fantastischen Tiere“ hat ihr so gut gefallen, dass sie mich verwundert gefragt hat, warum ich das nicht im Verlag habe. Jetzt ist es das am besten verkaufte Buch bei uns. Da hatte sie einen sehr guten Riecher.

Der Schritt in die Selbstständigkeit erfordert Mut. Sie haben sich sicher Ziele gesetzt. Wie sehen diese aus?

Ich habe mir erst einmal die bei einer Existenzgründung üblichen drei Jahre gegeben, dann sollte es laufen. Grundsätzlich ist eine positive Entwicklung da. Ich arbeite noch in Teilzeit in einem anderen Verlag, nur von den fünf Titeln kann man nicht leben, das muss stetig mehr werden. Es ist gut, dass ich mit meiner Grafikerin Johanna Schmidt noch jemanden mit an Bord habe – für den regelmäßigen Austausch, als Sparringspartner.

Sie besetzen mit Ihrem Verlag eine Nische, wie gut werden Sie bereits wahrgenommen?

Ich hatte immer den Wunsch, einen Verlag zu gründen, habe aber nie das Feld mit einem speziellen Bedarf gefunden. Inzwischen gibt es Mitstreiter wie zum Beispiel den Kibitz-Verlag in Hamburg, der recht erfolgreich ausschließlich Kindercomics aus Deutschland vertreibt. Große Namen widmen sich zunehmend dem Thema, so kämpfe ich nicht komplett gegen Windmühlen.

Wie geht es denn nun erst einmal weiter?

Voraussichtlich im Herbst erscheint unser erster eigener Comic, selbst produziert. Für Erstklässler, mit sehr wenig Text. Wir orientieren uns dabei an dem von Hans Brügelmann entwickelten Bremer Erstleseindex (Brelix). Da geht es um die Frage, wie leseleicht ein Buch ist. Ich wollte das schon länger machen, nun habe ich die richtige Autorin gefunden. Sie war selbst Lehrerin an einer Mittelschule, in einem Problemviertel.

Das heißt?

Sie hatte in der fünften Klasse viele Kinder, die nicht lesen konnten. Sie sagt, in der Praxis erreicht Leseförderung Kinder im Gymnasium. Wir müssen aber natürlich alle mitnehmen.

Wie beurteilen Sie die Situation in Gröbenzell?

Da gab es doch diese Studie des Instituts für Schulentwicklungsforschung der Universität Dortmund zur Lesefähigkeit von Viertklässlern in Deutschland: Während der Corona-Pandemie hat 2021 demnach die Lesekompetenz im Vergleich zu 2016 extrem abgenommen. Ich glaube schon, dass wir in Gröbenzell in einem privilegierten Ort mit sehr vielen Akademikern leben und die Kinder zuhause gefördert werden. Aber es gibt auch hier Viertklässler, ich schätze zehn Prozent, die nicht richtig lesen können.

Und was kann man da tun?

Das ist eine gesellschaftliche Aufgabe: Es darf einfach nicht sein, dass die Kinder nicht gut genug lesen können, wenn sie aus der Schule kommen. Wenn ich den Autoführerschein mache, dann kann ich noch lange nicht gut fahren, dann kann ich die Technik. So ist es auch mit dem Lesen – Spaß macht es erst, wenn ich dranbleibe. Ich möchte den Eltern Mut machen, dass es einen guten Weg gibt, wenn es nicht gleich klappt: Probiert mal einen anderen Lesestoff, dann läuft das schon.

