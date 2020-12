Lauter Knall: 13-Jähriger wirft Böller - Container entzündet sich

Sachschaden von 2000 Euro ist bei einem Brand in einem Büro- und Lagercontainer in Gröbenzell entstanden.

Update: Wie sich mittlerweile herausgestellt hat, hat ein 13-Jähriger einen Böller gezündet und diesen versehentlich an den Container an der Industriestraße geworfen. Dieser hatte sich dann entzündet. Das teilt die Polizei mit. Der Schaden beläuft sich auf rund 2000 Euro.

Gröbenzell - Gegen 16.30 Uhr wurde der Gröbenzeller Feuerwehr ein Brand in einem Büro- und Lagercontainer gemeldet. Unter schwerem Atemschutz gingen die Einsatzkräfte in den Container und löschten das Feuer in kurzer Zeit. Anschließend entrauchten die Einsatzkräfte noch den Container mit einem Hochdrücklüfter und verschalten eine Tür samt Fenster.

Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der ebenfalls alarmierte Rettungsdienst musste nicht eingreifen, es gab keine Verletzten. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 5000 Euro. Die Feuerwehr Gröbenzell war mit vier Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften etwa ein Stunde vor Ort.

