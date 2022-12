CSU fordert sachorientiertere Politik im Gemeinderat

Von: Kathrin Böhmer

Das Team der CSU: Bettina Betz (v.l.), Jens Wäcken, Brigitte Böttger, Michael Schweyer, Barbara Eichler, Thomas Eichler, Catarina Strotmann, Ulrike Breitkopf und Kurt Köppl. © mm

Die Gröbenzeller CSU fordert, dass sich der Gemeinderat mehr der Sache widmet statt parteipolitischem Kleinklein.

Gröbenzell – Das ergaben die Klausurtagungen von Fraktion und Ortsvorstand, wie einer Pressemitteilung zu entnehmen ist. Klare Botschaft an die anderen politischen Gruppierungen: So geht es nicht weiter, wenn man vernünftige Politik für Gröbenzell machen will.

Querelen

In den vergangenen Wochen sei es zu verschiedenen Querelen zwischen den Bürgermeistern von UWG, SPD und Grünen gekommen. Das habe nichts mit sinnvoller Politik oder gar Oppositionspolitik zu tun. Die Aussage des Bürgermeisters „Wenn ihr so weiter macht, dann kandidiere ich noch mal!“ werfe ein Schlaglicht. Die Christsozialen würden sich da aber nicht hineinziehen lassen. Die CSU als große Fraktion orientiere sich an dem Nutzen für die Bürger. Politischer Wettbewerb sei zwar notwendig, dürfe aber gerade in diesen schwierigen Zeiten die Arbeit nicht überlagern.

Energiekrise

So seien etwa die Gewerbetreibenden durch Energiekrise und Inflation genug gebeutelt. Denkbar schlecht sei der Zeitpunkt, Grund- und Gewerbesteuer zu erhöhen, wie von SPD und Grünen gefordert. Vielmehr müsse man bei den Ausgaben sparen – und keine unnötigen, wahlkampforientierten Schaufensteranträge stellen. Dazu zähle die Frage, ob Bürgermeister Martin Schäfer (UWG) zu wenig Urlaubstage genommen habe.

Es sei auch nicht zielführend, wenn man durch öffentlichkeitswirksame Anträge den amtierenden Bürgermeister treffen will, dabei aber die Mitarbeiter im Rathaus diskreditiere. „Wir von Seiten der CSU erleben die Zusammenarbeit der Mitarbeiter mit dem Gemeinderat als durchweg offen und engagiert“, heißt es. Wichtig sei, dass es genügend Ansprechpartner für die Bürger gebe. Ein Personalpool für die Öffentlichkeitsarbeit sei jedoch in finanziell schwierigen Zeiten nicht notwendig.

Sozialer Wohnungsbau

Ins Stocken geraten sei der soziale Wohnungsbau, seit eine Mehrheit des Gemeinderates dies der landkreisweit agierenden Wohnungsbaugesellschaft übertragen habe. Wie schnell dagegen private Vorhaben verwirklicht werden, sehe man an dem Wohn- und Geschäftshaus auf dem Areal der ehemaligen Hexe. Das Thema Bahnhofstraße hänge schon seit Jahren fest. Weitere Baustellen: zu wenig Kitas, marode Aussegnungshalle, kaputte Straßen („Deshalb bitte nicht weiter nur für Fahrradfahrer Geld ausgeben.“). Fast 45 Prozent der neu zugelassenen Autos würden elektrisch fahren, dafür brauche es eine gute Infrastruktur mit Ladesäulen und Photovoltaik-Anlagen auf öffentlichen Gebäuden und über Parkplätzen.

Scheuklappen

„Wir brauchen ein realistisches Miteinander der Fußgänger, Räder und Autos und keine ideologischen Scheuklappen, wenn Konzepte für eine bessere Umwelt Erfolg haben sollen.“ Dazu gehöre der ganze Bereich des ÖPNV: kleinere Elektrobusse für den innerörtlichen Verkehr und ein E-Pendelbus zur Entlastung der Staatsstraße vom Neubaugebiet in Lochhausen zum Ortszentrum und Gewerbegebiet. Das wiederum binde Kaufkraft fürs Gewerbe und bringe Arbeitskräfte. gar

