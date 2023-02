Der ewige Schandfleck auf dem Friedhof

Von: Guido Verstegen

Das Oktogon aus den 1950er-Jahren dient als Aussegnungshalle am Gröbenzeller Friedhof. © Verstegen

Das Sanierungsprojekt Aussegnungshalle in Gröbenzell soll „nun zügig angegangen werden“, betont Bürgermeister Martin Schäfer. Klar ist: Es wird höchste Zeit.

Gröbenzell – Es scheint eine unendliche Geschichte: Das Problem der schlechten Akustik bei Beerdigungen auf dem Gröbenzeller Friedhof ist jetzt zumindest gelöst. Jetzt folgt die Instandsetzung.

„Nach 24 Jahren ist dann ein Thema endlich vom Tisch!“ Brigitte Böttger (CSU) lächelte zwar, als sie das während der letzten Gemeinderatssitzung sagte, aber sie findet das alles gar nicht lustig. Bürgermeister Martin Schäfer (UWG) hatte gerade erklärt, dass in respektive vor der Aussegnungshalle der Ton jetzt innen und außen gesteuert werden kann: „In der leeren Halle hat es immer funktioniert. Wenn dann bei einer Beerdigung drinnen gesprochen wurde und man dort für einen guten Klang sorgen wollte, hat man draußen damit den Saft abgedreht, und die Menschen vor der Halle haben nichts mehr gehört. Es hat lange gedauert, bis wir darauf gekommen sind!“

Zu klein

Böttger kann da nur noch den Kopf schütteln: Am 17. März begeht sie den 25. Todestag ihres Mannes, und schon 1998 wich sie mit der Trauerfeier in die Kirche aus, weil die Aussegnungshalle mit ihren knapp 60 Plätzen schlichtweg zu klein war. „Es ist immer das Gleiche bei großen Beerdigungen – wenn die Menschen eben aus dem Berufsleben gerissen werden.“

Bis heute ist die Aussegnungshalle nicht nur nicht größer geworden, sie ist auch marode (wir berichteten). „Für eine kultivierte Gemeinde ist das eine Zumutung“, findet Böttger, für die das Ganze eine Herzensangelegenheit ist.

Sie wird nicht müde, auf den „erbärmlichen Zustand“ der Toiletten und die feuchten Wände hinzuweisen, ein dringend nötiges Vordach fehle, inzwischen bedürfe auch das stark vermooste Dach einer Sanierung.

Apropos Sanierung: Im Haushalt 2021 waren 370 000 Euro „als erster Baustein“ für die Aussegnungshalle vorgesehen, wie Bürgermeister Schäfer auf Tagblatt-Anfrage mitteilte. Geplant waren ein hochbaulicher Wettbewerb, die Hochbau-Planung und eine Erweiterung der Anlage. Schäfer: „Da die Steuerschätzung im Mai 2021 so negativ ausfiel, agierte die Gemeinde mit Bedacht und Vorsicht. Im Frühjahr 2022 wurde besprochen, dass das Projekt mit deutlich kleinerem Umfang umgesetzt werden soll und hierfür die Mittel aus 2021 weiterhin zur Verfügung stehen.“

Mitarbeiterwechsel

Inzwischen seien zusätzliche 50 000 Euro vorgesehen. Es habe erste Vorgespräche gegeben, doch durch einen Mitarbeiterwechsel sei es zu Verzögerungen gekommen: „Die Stelle ist nun neu besetzt und eine Fortführung der bereits begonnenen Maßnahmen in diesem Jahr möglich – das Projekt soll nun zügig angegangen werden.“

Schon vor rund zwölf Jahren unter Schäfers Vorgänger Dieter Rubenbauer (CSU) habe es in einem Wettbewerb „fantastische Entwürfe“ von Architekturstudenten gegeben, so Böttger. Im Jahr 2019 schlug eine aus Vertretern von Parteien, der Verwaltung, der evangelischen und katholischen Kirche und des Seniorenbeirates bestehende Arbeitsgruppe vor, das Oktogon aus den 1950er-Jahren komplett zu entkernen, um so rund 100 Sitzplätze zu schaffen. Zudem solle auf einem Teil des benachbarten Spielplatzes ein Gebäude etwa für Aufbahrung und Verabschiedung errichtet werden.

Wenn es denn so kommen wird. „Es war immer ein einziges Hin und Her all die Jahre – Geldhahn auf, Geldhahn zu!“, sagt Brigitte Böttger. Das liege vielleicht auch daran, dass es sich um ein sehr emotionales Thema handle: „Schließlich geht man da nicht auf eine Party.“

