Unglaubliches durchgemacht: Die Baronin von Gröbenzell

Eine starke und intelligente Frau: Anne-Lise von Branca. Sie lebte zur Zeit des Nationalsozialismus in Gröbenzell. © Gröbenhüter/Bilder aus dem alten Gröbenzell

Eine Straße in Gröbenzell erinnert an eine Frau, die Unglaubliches durchmachen musste: die Jüdin Anne-Lise von Branca.

Gröbenzell – Ihr Ehemann galt als glühender Nationalsozialist. Das rettete ihr wohl das Leben, bewahrte das Paar aber nicht vor Repressalien.

Selbst im eigenen Haus war Anne-Lise von Branca (1895-1973) nicht sicher. Besonders übel spielte ihr eine Mieterin mit. Sie beschimpfte sie immer wieder mit übelsten antisemitischen Schimpfworten und hetzte Gröbenzeller gegen sie auf. Ende 1940 denunzierte die Nachbarin das Ehepaar von Branca als arbeitsscheues Gesindel. Woraufhin Anne-Lise, die Jüdin, zum Arbeitseinsatz eingezogen wurde.

Zwangsarbeit in einer Pharmafirma

Zunächst war sie in einer Pharmafirma eingesetzt. Hier hatte sie bei einer Kontrolle den Namen „Baronin von Branca“ angegeben und wurde daraufhin in die Flachsröste Lohhof strafversetzt. Ihre Arbeitszeit wurde so ungünstig festgesetzt, dass sie meistens die Rückfahrt nach Gröbenzell verpasste. Die Arbeit war so schwer, dass sie gesundheitliche Probleme bekam. Bis zum Ende des Krieges 1945 wurde sie in einer chemischen Reinigung und Färberei in Pasing eingesetzt.

Damals hätte sie wohl im Traum nicht daran gedacht, dass mal eine Straße in Gröbenzell für immer an sie erinnern würde: die Von-Branca-Straße, die von der Tannenfleck- zur Lena-Christ-Straße führt. Sie ist der Frau gewidmet, die auch als Baronin von Gröbenzell bekannt wurde. So schreibt es Hans Geigenfeind in dem Gröbenhüter-Buch „Bilder aus dem alten Gröbenzell“.

Das Straßenschild der Straße im Süden der Gemeinde, die an eine besondere Frau erinnert. © Weber

Aber Anne-Lise nannte sich auch selbst so, wie in Kurt Lehnstaedts Buch „Gröbenzell in den Jahren 1933 bis 1945“ nachzulesen ist. Lehnstaedt hat sich intensiv mit Anne-Lise von Branca und ihrem Ehemann Gerhard befasst. Von Branca wurde 1895 in Hannover als Tochter von Carl Flörsheim, Mitinhaber einer Bettfedernfabrik und späterer Generalagent einer Versicherung, geboren. Die Familie war jüdischen Glaubens. Nach ihrem Abitur 1917 begann von Branca ein Studium, das sie 1925 in München mit Promotion beendete. Verheiratet war Anne-Lise von Branca mit Gerhard von Branca: Er war Nationalsozialist. Die Ehe wurde aber nicht geschieden, sondern rettete Anne-Lise letztlich das Leben.

Voll identifiziert mit den Nationalsozialisten

1932 zog das Paar nach Gröbenzell in die Parkstraße 5. Zwei Jahre später, 1934, brachte Gerhard von Branca die Schrift „Der Staatsgedanke des Dritten Reichs“ heraus. Laut Lehnstaedts Untersuchungen identifizierte er sich hier „vorbehaltlos mit der totalitären und rassistischen Staatsauffassung des Nationalsozialismus“. Mit einer Jüdin als Ehefrau war ihm aber auch klar: „Ich wusste, dass man mich nur so lange arbeiten lassen konnte, wie ich persönlich nötig war. Das ist ja bei der grundsätzlichen Einstellung der NSDAP zur Juden-Frage so gehandhabt worden.“ Das schrieb er Ende 1937/Anfang 1938.

Mordanschlag auf den Ehemann

So zogen sich auch bis auf wenige Ausnahmen alle Bekannten vom Ehepaar zurück. Geschäftsleuten in Gröbenzell wurde es verboten, dem Ehepaar etwas zu verkaufen. Einige hielten sich daran, bei manchen konnte zumindest Gerhard von Branca etwas erstehen. Meist erledigte er die Einkäufe für das Paar aber in München. Anfang 1939 wurde sogar auf ihn geschossen, seine Anzeige – Mordanschlag auf einen Arier – lief ins Leere.

Beide überlebten. Nach Kriegsende berichtete Anne-Lise von Branca jahrelang in der lokalen Presse über Gröbenzell, vorwiegend über kulturelle Ereignisse. Und 1962 verfasste sie eine der Chroniken über den Ort. Und letztendlich ist sie nun selbst ein Teil der Geschichte. (sus)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.