Paul Breitner bei Sportler-Ehrung: Die besten Sportler und ein Fußball-Weltmeister

Von: Kathrin Böhmer

Frisch geehrt: Sportler und die Laudatoren, zu denen Fußball-Legende Paul Breitner (2.v.l.) gehörte. © GEMEINDE GRÖBENZELL

Die Gemeinde Gröbenzell hat am Montagabend ihre herausragenden Sportler ausgezeichnet.

Gröbenzell – Bürgermeister Martin Schäfer betonte in seiner Rede auf der Bühne im Bürgerhaus die Bedeutung des Sports – und die Vorbildfunktion der Aktiven. Unterstützt wurde er durch prominente Laudatoren.

Die größte Überraschung war wohl: Paul Breitner, Fußballweltmeister aus dem Jahr 1974 und Special-Olympic-Botschafter, reiste extra an, um Georg Emmerdinger zu gratulieren. Er verwies in seiner Rede auf die wichtige Rolle der Eltern bei der Motivation. Emmerdinger ist einer der erfolgreichsten deutschen Special-Olympic-Athleten im Ski- und Radsport. Der 38-Jährige hat bereits 32 Goldmedaillen gewonnen.

Und es waren noch mehr bekannte Gesichter zu sehen: Löwen-Torwart Marco Hiller wurde geehrt. Stadionsprecher Sebastian Schäch schaffte dies in nahezu acht Minuten und „57, 58, 59,… 60“ Sekunden. Unter den Gästen war Robert Reisinger, Präsident des Drittligisten. Auch schon so etwas wie Legenden sind die beiden Ü80-Sportler Wilhelm Hoffmann und Alfred Heidegger. Passende Worte für die beiden fand Sportreferent Daniel Holmer. Heidegger habe das Sportabzeichen in Gold zum 15., Hoffmann sogar schon zum 26. Mal abgelegt. Auch das Lebenswerk des mittlerweile 96 Jahre alten Adalbert Hussmüller vom TC Weiß Blau Gröbenzell würdigte Holmer.

Sehr persönlich wurde Dominic Nagel, Trainer der Rollstuhl-Fechterin Denise Hutter. Er habe sie einst im Bus entdeckt – mittlerweile ist sie fünffache Bayerische Meisterin und zweimalige Deutsche Vizemeisterin und unter den besten 40 der Weltrangliste.

Die Laudatio auf die Sportlerinnen der 1. Mannschaft des HCD Gröbenzell hielt Martin Runge, Landtagsabgeordneter und Vize-Bürgermeister. Er versprach bei dieser Gelegenheit dem ebenfalls (als Zuschauer) anwesenden Paul Barth, Bronzemedaille bei Olympia im Judo 1972 und Namensgeber der Dreifachturnhalle, eine Dauerkarte für die aktuelle Saison der erfolgreichen Handballerinnen.

