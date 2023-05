Die Alte Schule: So wurde einst das Wahrzeichen des Orts gerettet

Ein Grund zur Freude: Die Ausstellung zur Rettung der Alten Schule schauten sich (v.l.) Brigitte Böttger, Anton Kammerl, Elisabeth Kammerl und Michael Jaumann (Museumsleiter) an. © Weber

Mitten im Herzen Gröbenzells steht die Alte Schule – direkt gegenüber des Rathauses. Selbstverständlich ist das nicht: Vor 25 Jahren hätte das Gebäude nämlich eigentlich dem Erdboden gleichgemacht werden sollen.

Gröbenzell – Hier ist heute eine Gastronomie untergebracht und das Museum des Historischen Vereins „Die Gröbenhüter“.

Angefangen hatte alles 1924, als die Alte Schule in Rekordgeschwindigkeit erbaut wurde. In den Sechziger Jahren zogen die Schüler aus, doch das Gebäude wurde weiter genutzt (siehe Kasten). Bis schließlich Anfang der 1990er-Jahre der Abriss drohte. Darüber berichtete die alteingesessene Gröbenzellerin Elisabeth Kammerl kürzlich im Rahmen eines Vortrags im Bürgerhaus, anlässlich des 25. Jahrestages der Rettung der Alten Schule.

Gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem verstorbenen Anton Kammerl, dem Ehepaar Ursula und Martin Hatzinger, Ludwig Klauser und weiteren Mitstreitern hatte sie sich für den Erhalt eingesetzt. Kammerl schilderte vor rund 100 Zuhörern, darunter zahlreiche ehemalige Schüler, den Kampf um das Überleben der Schule.

Gebäude war in schlechtem Zustand

Im Frühjahr 1993 habe es im Gemeinderat Pläne gegeben, das alte Gebäude dem Erdboden gleich zu machen. Wie sich der zweite Vorsitzende der Gröbenhüter, Michael Jaumann, erinnerte, war die Alte Schule „damals zum Abreißen“. Das Haus war sehr feucht, im Keller stand immer wieder Wasser, Dachbalken waren angefault, ergänzte Rudolf Ulrich, damaliger geschäftsleitender Beamter im Rathaus und langjähriger Vorsitzender der Gröbenhüter. Die Ehepaare Kammerl, Hatzinger und ihre Mitstreiter wollten dies allerdings nicht so hinnehmen. Sie gründeten eine Bürgerinitiative, um den Abriss zu verhindern.

Die Alte Schule heute: Hier kann man schlemmen oder sich über Ortsgeschichte informieren. Oder beides. © Weber

Die Initiative organisierte Ausstellungen, sammelte Unterschriften, Mitstreiter meldeten sich im Gemeinderat und auf Bürgerversammlungen zu Wort, Leserbriefe wurden geschrieben. Scheinbar vergeblich: Mitte 1994 sah es düster aus für den Erhalt der Alten Schule.

Es gab einen Architektenwettbewerb zur künftigen Ortsmitte. Nicht nur der erste Preis, der realisiert werden musste, wie Kammerl erläuterte, sondern auch drei weitere sahen ein Zentrum ohne das ortsprägende Haus vor. Erst der 5. Preis enthielt auch das alte Gebäude. „Das Schicksal der Alten Schule schien besiegelt.“

Im Ortszentrum wäre ein „Riesengebäude wie ein Vierseithof entstanden“, berichtete Kammerl den Zuhörern. Doch die Bürgerinitiative gab nicht auf und erreichte, dass der damalige Bürgermeister Bernd Rieder den laut Kammerl „sensationellen Vorschlag“ machte, dass der 1. Preis mit Alter Schule überarbeitet werden sollte.

Sanierung für rund vier Millionen Mark

Und im November 1994 entschied sich der Gemeinderat mehrheitlich dafür, den überarbeiteten Entwurf verwirklichen zu lassen. So wie die Bürgerinitiative bereits 1993 vorgeschlagen hatte, wurde die Schule dann auch umgebaut, mit einer Gaststätte im Erdgeschoss, Räumen für Vereine und dem Heimatmuseum im Dachgeschoss. Der ehemalige Gröbenhüter-Vorsitzende Ulrich meinte, dass die Sanierung rund vier Millionen Mark gekostet hat. Jaumann dankte, „dass die Bürgerinitiative damals den Kampf aufgenommen hat“, obwohl er, wie er eingestand, „ein Verfechter für den Abriss war“.

Am 1. März 1998, also vor rund 25 Jahren, konnte die frisch sanierte Schule schließlich „in neuem Glanz,“ wie Kammerl schwärmte, wieder eröffnet werden. 98 Jahre ist sie nun alt. Und nur der äußerst aktiven Bürgerinitiative ist es zu verdanken, dass sie in zwei Jahren gemeinsam mit der benachbarten katholischen Kirche sogar ihren 100. Geburtstag feiern kann.

Gebäude wurde innerhalb von nur vier Monaten errichtet

Der Gröbenzeller Alois Böhmer errichtete die Alte Schule 1924 innerhalb von nur vier Monaten. Am 3. Januar 1925 wurde sie von 115 Schülern feierlich bezogen. Doch die beiden Schulräume wurden bald zu klein. Bereits neun Jahre später, 1934, war ein Anbau mit vier weiteren Klassenzimmern fertiggestellt, zwei davon allerdings im Keller.



Genutzt wurde das Gebäude aber nicht immer als Schule, zeitweise wurde sie von der Wehrmacht, später von den Amerikanern beschlagnahmt. Zudem feierten die evangelischen Christen Gröbenzells hier bis 1942 ihre Gottesdien- ste. 1964 aber verließen die mittlerweile 570 Schüler das Gebäude und zogen in die neu gebaute Ährenfeldschule um.



Die Alte Schule wurde dann von verschiedenen Institutionen genutzt, zeitweise war die Post untergebracht, ebenso der Ökumenische Sozialdienst, der evangelische Kindergarten, die Volkshochschule, Mutter- und Kindgruppen, ein Frauenzentrum und sogar der Bücherflohmarkt. Heute ist sie vor allem für Gastronomie und Museum bekannt. sus



