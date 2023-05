Auszeichnung für die Superhelden im Ehrenamt

Von: Guido Verstegen

Ausgezeichnet fürs Lebenswerk: Lilo Nitz (l.) mit Bürgermeister Schäfer und Andrea Gummert. © guv

Stimmungsvolle Premiere: Die Gemeinde Gröbenzell hat erstmals ihre meist im Stillen wirkenden Ehrenamtler ausgezeichnet.

Gröbenzell – Klar ist: Ohne die engagierten Mitbürger würde es nicht funktionieren – zum Beispiel bei der Integration von Flüchtlingen, im Sport und in der Kultur.

Als sich Laudatorin Andrea Gummert vor die Herausforderung gestellt sah, die vielfältige Arbeit von Lilo Nitz zu beschreiben, entwickelte die Ehrenamtskoordinatorin Asyl der Caritas im Landkreis kurzerhand die Formel „E 5“. Das bedeutet: E wie Energie, E wie Engagement, E wie Empathie und E wie Engelsgeduld.

Das fünfte „E“ steht für den Ehemann

Das fünfte E steht in diesem Fall für „den besten Ehemann“. Dieser heißt Bernd und begleitete seine Frau am Freitagabend ins Gröbenzeller Bürgerhaus, wo die Gemeinde erstmals ihre Ehrenamtlichen auszeichnete. Und dabei wurde auch das Lebenswerk der 75-jährigen Lilo Nitz gewürdigt.

„Da wird mir ganz unheimlich!“, sagte die ehemalige Leiterin des örtlichen Asylhelferkreises, deren Vita laut Gummert „großartiges bürgerschaftliches Engagement“ widerspiegelt. „Mama Lilo“ fühlte sich ganz bescheiden jenen sieben Frauen zugehörig, die Bürgermeister Martin Schäfer (UWG) in der Kategorie „Soziales Engagement“ ehrte. Anne Akkam (82/Begegnungsstätte), Barbara Dechent (84/Hilfen im Alter), Hélène Muller (42/Hilfen im Alter), Lisa Röhrl (79/Sozialdienst Bazar) sowie die im Urlaub weilende Ingrid Colani (79/Essen auf Rädern) wirken im Ökumenischen Sozialdienst. Elfriede Karpfinger (84) engagiert sich im Besuchsdienst des Seniorenheims St. Anton, und Eva-Maria Heerde-Hinojosa (71) leitet den Asylhelferkreis.

Im Hintergrund

„In jedem Ehrenamtler steckt ein Superheld“, war Karikaturist Werner Küstenmacher in seiner mit treffenden Illustrationen angereicherten Laudatio überzeugt. Schäfer betonte bei der vom Saxofon-Quartett „Elkamomo“ musikalisch umrahmten Veranstaltung: „Ohne das Ehrenamt wird’s in der Gemeinde Gröbenzell und überall nicht gehen!“ Diese Menschen arbeiteten im Hintergrund, alle täten dies mit Herzblut und Leidenschaft. Und man habe sehr viel mehr Vorschläge auf dem Tisch gehabt: „Halten Sie durch, bald sind Sie auch an der Reihe!“, rief er in den gut gefüllten Saal.

Günter Luppa (92), ehemaliger Schatzmeister des Förderkreises Geistliche Musik, wurde für sein kulturelles Engagement ausgezeichnet. „Ich weiß nicht, womit ich diese Ehre verdient habe. Das, was ich getan habe, habe ich gerne getan“, sagte der 92-Jährige, der auch als Mesner wirkte. „Er war der Mann, der die Kirche beherrschte“, meinte Laudator und Gemeinderat Klaus Coy (FDP).

Igel-Rettung

Die Frau, die die Igel rettet, ist Iris Bodensteiner (54): Sie baute eine über die Landkreis-Grenzen hinaus bekannte Igelstation auf. Laudator Gerhard Wendl, der eine Vogelaufzuchtstation betreibt, appellierte: „20 bis 30 Igel über Monate hinweg im Keller zu haben ist eine Herausforderung. Einen Igel aufzunehmen ist aber für jeden machbar – vor allem unter der Anleitung von Iris Bodensteiner.“

Mehr als 140 Jahre Mitgliedschaft im 1. SC Gröbenzell stellte Gemeinderat Daniel Holmer (Grüne) in der Kategorie „Engagement im Sport“ vor. Walter Strauch (86) ist wie der ebenfalls ausgezeichnete Josef „Sepp“ Lill (74) eines von vier Ehrenmitgliedern im Verein, leitete 25 Jahre lang die Tischtennis-Abteilung und ist seit 35 Jahren Organisator/Prüfer des Sportabzeichens.

Koronarsport zum Herzstück gemacht

Lill wirkte rund 20 Jahre lang als Jugend-Trainer undLeiter. Er organisierte mehr als 300 Jugendfahrten ins Ausland. Hans Wess (87) sorgte „mit überragendem Einsatz“ dafür, dass die von ihm aufgebaute Koronarsport-Abteilung zu einem „Herzstück“ des Vereins wurde.

Und es gebe nichts, was Schiedsrichter-Legende Karl Kögler (75) im Verein nicht gemacht habe, meinte Holmer und zitierte Fußball-Abteilungsleiter Frank Reichelt: „Menschen wie Charly bräuchte es mehr, nicht nur in Ehrenämtern.“

