Diebe klauen Hochbeet aus dem Garten

Einen solchen Diebstahl gibt es nicht alle Tage: Unbekannte Täter haben ein Hochbeet in Gröbenzell geklaut. Was zunächst lustig klingt und sogar vergleichsweise gut endete, hat die bestohlene Familie aber zutiefst verunsichert. Die Bahn spielt dabei auch eine Rolle.

Gröbenzell – Die Gröbenzellerin Margarete Schlundt hat sich wohl mehrmals verwundert die Augen gerieben, als sie an einem Sonntag vor einigen Wochen ihren Garten betrat: Ihr Hochbeet war verschwunden. Erst wenige Wochen zuvor hatte sie das 80 mal 80 Zentimeter große Beet für 79 Euro angeschafft und in ihrem Garten zusammengebaut.

In mehreren Etagen blühten darin bereits die unterschiedlichsten Pflanzen. „Ein echter Hingucker“, sagt sie. Genau hingeschaut hatten dann wohl auch der oder die Diebe. Plötzlich war das Hochbeet jedenfalls verschwunden.

Allerdings hatten der oder die Täter an den Pflanzen kein Interesse, diese lagen nämlich ausgekippt im Garten der Familie. Margarete Schlundt vermutete zunächst einen schlechten Scherz und machte sich umgehend in der näheren Umgebung auf die Suche nach der Holzkonstruktion. Dabei durchforstete sie auch einen nahe gelegenen Bach. Doch das Hochbeet fand sie nicht.

Zu schaffen gemacht hatten der oder die Diebe sich auch am Metallkomposter der Familie. Der Bindfaden, der die vier Seiten des Komposters zusammengehalten hatte, war mit einem Feuerzeug verschmort worden. Zwei Seiten standen noch an Ort und Stelle, die beiden anderen hingen im Zaun des Grundstücks. Die Diebe waren wohl gestört worden, vermutet Schlundt. Und es ging ihnen offensichtlich um pure Zerstörungswut. Einige Zeit später und durch reinen Zufall fand die Gröbenzellerin das Holzgerippe in einem Gebüsch wieder. Darüber freut sie sich. Aber: Der Diebstahl hat sie dennoch verunsichert.

Sie fragt sich: Was passiert als nächstes? Über Jahrzehnte war ihr Grundstück durch Bäume und Büsche uneinsehbar geworden. Nachdem aber die Bahn die Lärmschutzwand entlang der Bahnlinie München/Augsburg gebaut hat, war etliches Grün abgeholzt worden. Damit ist zudem der Blick auf den Grund der Familie Schlundt völlig frei geworden.

Aufhorchen ließ sie zudem eine E-Mail, die am Tag nach dem Diebstahl bei ihr eintraf. Darin wurde Margarete Schlundt persönlich angesprochen, und es wurde für einen Einbruchschutz geworben. „Für einen sicheren Einbruchschutz sollten sie in ein professionelles Alarmsystem investieren“, hieß es in der Werbung einer Firma aus Malta.

Auch für den stellvertretenden Leiter der Polizeidienststelle in Olching, Winfried Naßl, war der Diebstahl eines Hochbeetes etwas völlig Neues. Er spricht gar von „einem exotischen Diebstahl“. Der oder die Täter wurden bisher nicht ermittelt. Dass sie gefunden werden, hält Naßl allenfalls durch einen Zufall für möglich. Denn als einziger Hinweis waren im Grundstück der Schlundts Schuhabdrücke festgestellt worden.

Dass der E-Mail-Absender mit den Tätern zusammengearbeitet hat, schließt der Polizeibeamte quasi aus. Er geht eher davon aus, dass die Mail als Reaktion auf ein Surfen der Familie Schlundt im Internet geschickt wurde. Doch Margarete Schlundt betont, dass sie das nicht getan hätte. Den Diebstahl aber hat sie nicht nur der Polizei, sondern auch dem Rathaus gemeldet.

„Da gibt es einen sehr positiven Austausch“, sagt Schlundt. Sie hatte darum gebeten, dass die Gemeinde den vor dem Grundstück aufgeschütteten Hügel mit „Stachelbüschen“ bepflanzt. Vielleicht wird sie auch selbst darauf einige Brombeerpflanzen setzen – auf jeden Fall Pflanzen, die mit Stacheln ausgestattet sind und ein Eindringen in ihr Grundstück erschweren oder sogar verhindern. (sus)