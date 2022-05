Dieser Weg erinnert an einen Exportschlager

Teilen

Entlang einer Pferdekoppel: Der Weg, der von der Lena-Christ-Straße in Richtung Böhmerweiher geht. © Weber

Ein Straßenname in Gröbenzell ist sehr rätselhaft. Zunächst einmal steckt gar keine richtige Straße dahinter, sondern ein Weg. Und dieser trägt den Namen „Sandberg“, obwohl die Umgebung scheinbar flach dahingeht.

Gröbenzell – Doch die Geschichte verrät: Von hier kam ein einstiger Gröbenzeller Exportschlager, der Münchner Wirtshäuser glänzen ließ.

Um dem Straßennamen „Am Sandberg“ auf den Grund zu gehen, muss man sich die Geschichte der Gemeinde anschauen. Zu den ersten Siedlern, die ab Mitte des 19. Jahrhunderts in das heutige Gröbenzell kamen, zählten die Torfstecher. Albert Meyer bezeichnete diese in seiner Chronik aus dem Jahr 1931 gar als „Ureinwohner“.

Sie lebten vom Torf als Erwerbsquelle, aber nicht nur. Da war auch noch der sogenannte Almsand. Er war „einst sogar so etwas wie ein Gröbenzeller Exportartikel“, schreibt der frühere Kreisheimatpfleger Erich Rupprecht in der Chronik von 1977. Es handelt sich dabei um weißen bis gelblich-weißen feinkörnigen Quellkalk. „Almsand“ leitet sich vom Lateinischen „Albus“ ab, was auf Deutsch „Weiß“ heißt. Der Sand trägt aber auch noch andere Namen wie Weiß-, Fege-, Putz- oder Scheuersand. Und den gab es zuhauf in der Münchner Schotterebene.

Der 92-jährige Helmut Bloid hat sich intensiv mit der Entstehung von Torf und Alm in und um Gröbenzell beschäftigt. Der frühere Oberstudiendirektor am Münchner Asam-Gymnasium ist Ehrenmitglied des Vereins für Heimatkunde und Heimatpflege „Die Gröbenhüter“. Dieser brachte auch seine Schrift „Gröbenzell Landschaftsentstehung Torf und Alm“ heraus. Hier wird erläutert, wie der Boden, auf dem Gröbenzell steht, entstand und woraus er sich zusammensetzt.

Gegen Ende der Würmeiszeit vor rund 20 000 Jahren, beim Abschmelzen des Gletschereises, wurden Moränen und Gesteinsmaterial durch abfließende Wassermassen weitergetragen und dabei zu Geröll geformt. Dieses lagerte sich mit Sand ab und wird als Niederterrassenschotter bezeichnet, landläufig als Kies bekannt. Er wurde unter anderem im Gebiet der heutigen Böhmerweiher abgebaut.

Wie Bloid schreibt, ist Gröbenzell zudem Teil des Dachauer Mooses. Austretendes Grundwasser und stauende Nässe führten zur Entstehung des Niedermoores. Aufsteigendes kalkhaltiges Grundwasser ließ dann den sehr hellen, manchmal fast weißen Kalksand – eben den Almsand – entstehen.

Das Straßenschild: Es gibt auch eine Bushaltestelle mit dem Namen. © Weber

Die Fläche mit dem Namen „Sandberg“ (offiziell heißt sie „Lochhauser Sandberg“) erstreckt sich vom Zillerhof im Norden bis zu den beiden Böhmerweihern und ist etwa 100 Hektar groß. Im Bereich des Gröbenzeller Friedhofs ist der „Berg“ etwa 2,50 Meter hoch.

Abgebaut wurde der Almsand bis Anfang des letzten Jahrhunderts zwischen der heutigen Lena-Christ-, der Anzengruber- und der Olchinger Straße. Teils wurde er von Bauern in München verkauft und zum Scheuern und Aufhellen von Böden und Wirtshaustischen genutzt.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

In der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg bis in die 1920er-Jahre wurde der Sand mit einer Feldbahn zum Bahnhof nach Lochhausen gebracht, auf Güterwägen verladen und als Düngekalk nach Niederbayern verkauft. Kalkarme Lehmböden wurden damit aufgebessert.

Dass der Friedhof auf dem Sandberg liegt, ist auch kein Zufall. Denn nur hier konnten die Toten erdbestattet werden, ansonsten war der Grundwasserpegel zu hoch.

Zu sehen ist der Alm heute nur noch an wenigen Stellen, großteils ist er überbaut. Zutage tritt er allenfalls, wenn auf Baustellen der Boden ausgehoben wird. Allerdings hat die Bayerische botanische Gesellschaft 1943 im Gewerbegebiet Gröbenzells, im Bereich der Industriestraße, ein 3700 Quadratmeter großes Areal angekauft, das im Jahre 1970 zum Naturdenkmal erklärt wurde. Hier findet sich noch immer die einst berühmte Sandbergflora, überwiegend Heidewiesenpflanzen. (sus)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.

Die Serie

Das ist der 18. Teil der Tagblatt-Serie „Straßennamen und was alles dahintersteckt“. Hier wird die Geschichte hinter den Straßenschildern beleuchtet und welche Personen sie geprägt haben.