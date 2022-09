Ferien näheren sich ihrem Ende: Düstere Aussichten bei Kinderbetreuung

Von: Guido Verstegen

Kita (Symbolbild) © Daniela Stärk / IMAGO

Das neue Kindergartenjahr beginnt – und in der Gemeinde Gröbenzell haben längst nicht alle Eltern einen Betreuungsplatz für ihren Nachwuchs gefunden. Bürgermeister Martin Schäfer gibt allgemein eine düstere Prognose.

Gröbenzell – Die Sommerferien in Bayern nähern sich ihrem Ende, das neue Kindergartenjahr beginnt am heutigen 1. September. In Gröbenzell können aktuell bei Weitem nicht alle Kinderbetreuungsplätze in den entsprechenden Einrichtungen belegt werden, weil es an Personal fehlt. „Die Lage hat sich nicht verändert und ist somit als kritisch zu bezeichnen. Dies ist kein Gröbenzeller Problem – es zeichnet sich ab, dass wir in Zukunft in allen Bereichen ein massives Personalproblem erhalten werden“, erklärte Bürgermeister Martin Schäfer (UWG) auf Tagblatt-Anfrage.

Stillstand befürchtet

Auch in der freien Wirtschaft werde Personal gesucht, und somit sei ebenso in der Vergabe von Dienstleistungen nicht mehr gewährleistet, überhaupt Angebote zu erhalten: „Das ist jetzt schon Realität. Die derzeitigen Schwierigkeiten werden sich dramatisch verschlechtern und zu einem Stillstand in einigen Bereichen führen.“

So gibt es nach Angaben der Gemeinde aktuell 102 offene Anmeldungen (Stand 25. August), größtenteils für den Kindergarten. 79 Kinder davon wollen jetzt sofort eine Einrichtung besuchen. „Fakt ist: Der Topf ist leer, in dem alle fischen“, betonte Schäfer. „In den gemeindlichen Einrichtungen sind alle Plätze belegt, und es fehlt auch kein Personal“, sagte Schäfer weiter. Aber in den nicht-gemeindlichen Einrichtungen hapert es an Erziehern. Deshalb können 74 Kindergartenplätze und 23 Krippenplätze nicht angeboten werden. Bis zu 97 Plätze könnten wegen Personalmangels nicht besetzt werden. „Sollten wir in allen Einrichtungen Personal finden, so haben wir etwa fünf Plätze zu wenig. Bei rund 3000 Personen, die im Jahr her- oder wegziehen, ist die Prognose sehr schwierig.“

Hoffnung

Für den Fall, dass sich Träger vom Markt zurückziehen, müsse die Gemeinde diesen Part übernehmen oder ein anderer Träger einspringen. Derzeit gebe es jedoch keine Anzeichen, dass ein Träger eine Einrichtung aufgebe. Auch höre man immer wieder, dass sich in erster Linie Verwandte und Bekannte in Sachen Kinderbetreuung privat organisierten, genaue Zahlen seien ihm nicht bekannt. Der Rathauschef hat trotz allem noch Hoffnung: „Grundsätzlich bin ich ein positiv denkender Mensch und gehe davon aus, dass uns auch in Zukunft für die Gemeinde Gröbenzell immer wieder neue Lösungsansätze einfallen werden, um einen kleinen Vorsprung gegenüber anderen Kommunen zu haben.“

Hier fehlen zahlreiche Plätze

Zum 1. September 2022 können wegen Personalmangels folgende Einrichtungen nicht voll belegt werden:

- evangelischer Zachäuskindergarten (statt 75 nur 51 Plätze, die Differenz beträgt 24)

– AWO- Schatzkiste (statt 75 Plätze nur 48, die Differenz beträgt 27)



– Arche Noah (statt 75 Plätze nur 67, die Differenz beträgt acht)



– Kinderhaus (Kindergarten) St. Johann Baptist (statt 100 Plätze nur 85, im Dezember soll auf 95 aufgefüllt werden, Differenz 15 bis fünf)



– Blumengarten der FortSchritt GmbH (statt 48 nur 25, bis Dezember wird auf 31 aufgefüllt, Differenz 23 bis 17)

