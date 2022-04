Neuer Dorfplatz vorerst ohne Gebäude

Von: Eva Strauß

So soll der Dorfplatz in Unterschweinbach aussehen. Das Funktionsgebäude (braun) wird aber erst einmal nicht realisiert. © Grafik: Kronenbitter Landschaftsarchitekten

Bei der Neugestaltung des Unterschweinbacher Dorfplatzes drängt die Zeit. Förderanträge müssen gestellt werden.

Egenhofen – Knackpunkt ist aber nach wie vor die Größe des Funktionsgebäudes. Nun ist eine Möglichkeit gefunden worden, um allen Wünschen gerecht zu werden – zumindest vorerst.

Zu klein, erfüllt nicht die Bedürfnisse der Vereine: So lautete die Kritik einiger Gemeinderatsmitglieder an dem Funktionsgebäude, das auf dem Dorfplatz errichtet werden soll. Es soll den alten Stadl ersetzen und von Vereinen für Feste und als Lager genutzt werden können. Derzeit ist es mit einer Grundfläche von rund 60 Quadratmetern geplant.

Gemeinschaftshaus?

Um die Zuschussanträge noch rechtzeitig bis Ende Mai stellen zu können, hatte der Gemeinderat die Planung in seiner März-Sitzung trotzdem abgesegnet, allerdings unter dem Vorbehalt, das die Förderfähigkeit eines größeren Gebäudes geprüft werden soll. Das Ergebnis stellte Peter Oster vom Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) nun im Gemeinderat vor. Derzeit sei die Neugestaltung des Platzes als einfache Dorferneuerung anvisiert, erklärte er. In diesem Rahmen könne auch ein größeres Gemeinschaftshaus gefördert werden. Die Höhe der Förderung richte sich nach der Finanzkraft der Kommune. In Unterschweinbach könnte der Zuschuss nach jetzigem Stand 65 Prozent der Bau- und Planungskosten (brutto) abdecken.

Doch es gibt einen Haken: Ursprünglich sollte der neue Platz 2023 fertig werden – pünktlich zur 1250-Jahr-Feier. Und in diesem Zeitraum könne das ALE über die einfache Dorferneuerung keine Gelder bereitstellen, so Oster. Danach allerdings schon wieder. „Wenn man erst das Rathaus und dann den Dorfplatz machen würde, dann würde das Druck aus dem Kessel nehmen“, so Oster.

Es gibt aber noch die Möglichkeit, die Neugestaltung des Platzes im gewünschten Zeitraum über ein anderes Förderprogramm laufen zu lassen – ELER von der Europäischen Union. Allerdings werden in diesem Rahmen größere Gemeinschaftshäuser derzeit nicht gefördert. Nur kleinere Gebäude mit Minimal-Ausstattung sind zuschussfähig.

Oster brachte deshalb den Gedanken ins Spiel, das Funktionsgebäude aus der Planung herauszunehmen und erst einmal eine ELER-Förderung nur für den Dorfplatz zu beantragen. Das Gemeinschaftshaus – wie auch immer es dann aussehen wird – könnte man dann im Rahmen der einfachen Dorferneuerung angehen.

Bei ELER werden bis zu 80 Prozent der Baukosten (netto) gefördert, allerdings nicht die Planungskosten. Im April muss der Antrag samt aller Unterlagen beim ALE vorliegen, damit er dort geprüft werden. Ende Mai geht alles zum ELER-Stelle.

Landschaftsarchitektin Katrin Kronenbitter, die die finale Planung des Platzes dem Gremium präsentiert hatte, gab allerdings zu bedenken, das es insgesamt günstiger käme, Platz und Gebäude zusammen zu bauen. Zudem erschwere es die Planung, wenn man das Baufenster für das Funktionsgebäude herausnehme. „Es ist aber machbar“, so Kronenbitter.

Nach längerer Diskussion entschied sich der Gemeinderat dafür, die Planung für den Dorfplatz als Ganzes abzusegnen und eine ELER-Förderung zu beantragen. Das Funktionsgebäude wird aber ausgeklinkt. Dieses soll zeitnah im Rahmen der einfachen Dorferneuerung erneut angegangen werden. Offen ist nun aber wieder, wie es aussehen und welche Größe es haben soll.

