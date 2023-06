Eine Reise um die Welt – mitten in Gröbenzell

Von: Guido Verstegen

Eine typische Paella servierten diese Frauen aus Spanien ihren Gästen. © PETER WEBER

„Gröbenzell ist bunt“ hat am Samstag wieder viele Besucher begeistert. Hier konnte man eine kleine Weltreise erleben, für den Gaumen und auch für die Ohren.

Gröbenzell –. Schon der zweite Bühnenauftritt der achtstündigen Veranstaltung brachte die erste Zugabe: Die von ihren erwachsenen Begleiterinnen augenzwinkernd als „die begnadetesten Hip-Hopper Gröbenzells“ angekündigte Gruppe des AWO-Kindergartens Schatzkiste lieferte eine herzerwärmende Performance ab.

Die Liedzeile „Den anderen zuhören, die anderen verstehen, nur so kann’s in unserer Welt weitergehen“ hätte glatt als Leitmotiv dieser sechsten Auflage von „Gröbenzell ist bunt“ durchgehen können.

Spontanes Konzert: Eine der vielen Dinge, die man am Gröbenzeller Rathausplatz erleben konnte. © Peter Weber

„In letzter Zeit hatten die Kinder viel Spaß beim Tanzen, die etwas größeren Jungs fanden vor allem an Hip-Hop Gefallen, und so kam eins zum anderen“, erzählt Judith Messerschmidt. Sie ist in der Schatzkiste für die Musikerziehung zuständig und komponierte die Melodie mit ihrem anspruchsvollen Songtext.

Auch der indonesische Tanz einer auf ihren vom Fischfang zurückkehrenden Mann wartenden Frau und die von Mutter und Tochter präsentierten traditionellen südindischen Volkstänze kamen hervorragend an.

Im Brunnenhof ließen Kinder beim Papierschöpfen am Stand der Gemeindebücherei Altpapier aufblühen, oder sie bastelten aus Tetrapaks kleine Geldbeutel. „Wir versuchen, das Thema Nachhaltigkeit auch in unserer Einrichtung zu leben“, sagt Stefanie Ruijters, Leiterin der Jugendbegegnungsstätte Impuls 8406. Rund 200 Milch-Tetrapaks fanden ihre neue Bestimmung.

Cordula Braun, UWG-Gemeinderätin und Referentin für interkulturelle Zusammenarbeit, moderierte wieder einmal sehr kurzweilig. Sie freute sich außerdem darüber, dass es bei der Zahl der Stände sogar ein kleines Plus gab.

Bei sommerlichen Temperaturen belebten mehrere Tausend Besucher Rathausstraße und Rathausplatz, und sie genossen auch die köstlichen Speisen aus aller Welt. Zohal aus Afghanistan erzählt, dass sie nach ihrer Ankunft in Deutschland überrascht war, wie viel Süßes hier gegessen wird und wie viele verschiedene Sorten von Kuchen es gibt. Ihre Landsleute genießen Fleischgerichte ebenso wie vegetarische Kost: „Mittags und abends wird warm gegessen, abends gibt’s Fleisch.“ GUIDO VERSTEGEN