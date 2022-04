Einer der obersten Geschichtspfleger tritt ab

Auf die Bücher der Gröbenhüter ist er auch sehr stolz: Rudolf Ulrich mit dem Buch „Bilder aus dem alten Gröbenzell“ daheim an seinem Schreibtisch. ARCHI © Weber

Wenn man etwas über die Geschichte Gröbenzells erfahren will, kommt man an ihm nicht vorbei: Rudolf Ulrich. Seit der Gründung des historischen Vereins „Die Gröbenhüter“ war er dessen Vorsitzender.

Gröbenzell – Nun hat er das Amt abgegeben. Mit Stolz blickt er auf die vergangenen Jahre zurück – und hat einen Wunsch.

Noch nicht beendet ist für Rudolf Ulrich das Projekt Mahnmal. Es erinnert an die Opfer der Weltkriege. Der Geschichtspfleger hatte sich mit den anderen Gröbenhütern dafür eingesetzt, dass die Gedenkstätte zentral an der Rathausstraße eine neue Heimat fand, nachdem das Rathaus abgerissen und ein neuer Standort gesucht wurde. Der Gemeinderat hatte dafür eigentlich den Friedhof bestimmt. Am Ende setzten sich die Gröbenhüter durch.

Mahnmal soll korrigiert werden

Aber etwas wurmt Ulrich noch: „Ich wünsche mir, dass fehlende Angaben auf dem Mahnmal korrigiert werden.“ Die Gröbenhüter schlagen vor, die Tafeln mit den Namen auszulagern und durch eine Stele mit korrigiertem Text zu ersetzen.

Vielleicht klappt das noch. Immerhin hat der Verein einen bedeutenden Einfluss im Ort. Das ist nicht zuletzt dessen langjährigem Vorsitzenden Ulrich zu verdanken. Ehrenamtliches Engagement lag ihm immer am Herzen.

Geboren wurde er am 25. April 1941 in Trostberg im Chiemgau. Im nahe gelegenen Traunstein hatte er sich in der katholischen Jugend und dem Roten Kreuz engagiert. Ulrich machte das Abitur, eine Ausbildung zum Regierungsinspektoranwärter am Landratsamt Traunstein und war im Innen- und im bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung tätig. 1977 zog der heute 80-Jährige berufsbedingt mit seiner Ehefrau und dem neugeborenen Sohn nach Gröbenzell. Seit 1997 arbeitete er dort im Rathaus, bis zur Pensionierung 2006 war er als geschäftsleitender Beamter aktiv.

Es war auch das Jahr 1997, als der Verein „Die Gröbenhüter“ aus der Taufe gehoben wurde. 17 Gröbenzeller hatten sich hierfür zusammengetan. Dabei waren etwa Albert Donhauser, Brigitte Böttger, Horst Hell, Hans Geigenfeind, Anton Kammerl, Ludwig Klauser (Vater des gleichnamigen CSU-Gemeinderats) – und eben Ulrich. Er übernahm das Amt des Vorsitzenden. Nach 25 Jahren hat er es nun abgegeben. Der Historiker Sven Deppisch wurde zu seinem Nachfolger gekürt.

Die Anfänge im Polizeigebäude

Den 17 Gründungsmitgliedern, von denen zehn bis heute aktiv sind, lag die Geschichte Gröbenzells am Herzen. Der mittlerweile verstorbene Horst Hell hatte bereits zehn Jahre zuvor im Untergeschoss des einstigen Polizeigebäudes eine „Heimatkundliche Sammlung“ aus Schriftstücken, Hausrat, Werkzeug und Inventar aus Abbruchhäusern aufgebaut.

Hier wurde damals auch Ulrich aktiv: Er kümmerte sich darum, dass Ehrenamtliche die Sammlung betreuten und regelmäßig öffneten. Dazu kamen Gröbenzeller, die sich in Bürgerinitiativen erfolgreich für den Erhalt der einstigen Bahnhofswirtschaft und der Alten Schule stark gemacht hatten. Die frühere Bahnhofswirtschaft, die Hexe, wurde allerdings mittlerweile doch abgerissen.

Dass die Alte Schule nicht dasselbe Schicksal ereilte, war ein Glücksfall für die Gröbenhüter. Denn das Untergeschoss des damaligen Polizeigebäudes wurde irgendwann zu klein. Im Jahr 2000 zog die Sammlung in das Dachgeschoss der Alten Schule um. So entstand das Heimat- und Torfmuseum. Alles passte zu den Zielen des Vereins: das Interesse an ortsgeschichtlichen Fragen zu wecken und das historische, künstlerische, kulturelle und bauliche Erbe zu bewahren.

Unter dem Vorsitzenden Ulrich waren die Gröbenhüter in den vergangenen 25 Jahren sehr umtriebig, leider mit Corona-Zwangspause. Doch in der Regel lädt der Verein regelmäßig zu Veranstaltungen ein, veröffentlicht sie ein- bis zweimal im Jahr ein Mitteilungsblatt (Ulrichs Lieblingskind), das nicht nur vereinsinterne Nachrichten enthält, sondern sich auch immer wieder mit der Vergangenheit Gröbenzells beschäftigt.

Das von der Gemeinde getragene und von Gröbenhütern ehrenamtlich betriebene Museum bietet nicht nur eine Dauerausstellung, sondern durchschnittlich zwei Mal im Jahr eine Sonderausstellung.

Von der Bank bis zu Büchern

Stolz blickt Ulrich auf die von den Gröbenhütern organisierten Veranstaltungen zurück: das Fest zu „100 Jahren Bahnstation“ im Jahr 1998, die Feier des Doppeljubiläums 75 Jahre katholische Kirche St. Johann Baptist und Alte Schule im Jahr 2000 und der Aufbau einer Erinnerungsstätte an das frühere Gröbenhüterhaus an der Olchinger Straße.

Außerdem freute sich Ulrich über die Errichtung einer Bankanlage anlässlich des 100. Geburtstages der sogenannten Russenbrücke im Jahr 2017. Der Name ist irreführend, da die Brücke eigentlich von französischen Kriegsgefangenen gebaut wurde.

Und nicht zuletzt sind da diverse Bücher, die von den Gröbenhütern herausgegeben wurden; „450 Jahre Gröbenzell“ von Johann Böhmer sowie Schriften und Bücher Kurt Lehnstaedts, die sich vor allem mit den Jahren 1933 bis 1945 und gemeinsam mit Barbara Buck-Estner mit Gröbenzells Weg zur Eigengemeinde beschäftigen. (sus)

