„Wir gehen auch neue Wege“: Er möchte die Gröbenhüter verjüngen

Von: Guido Verstegen

Teilen

Der Start für den neuen Vorsitzenden der Gröbenhüter, Sven Deppisch, war nicht immer einfach. © Peter WEBER

Seit sechs Monaten ist er der neue Mann an der Spitze der Gröbenhüter: Sven Deppisch. Nun zieht der Vereinsvorsitzende eine erste Zwischenbilanz und äußert sich auch zu negativen Stimmen, die es nach der 70-Jahr-Feier gab.

Gröbenzell – „Das Vereinsleben war tot“: Dieser Satz stammt von Rudolf Ulrich (81), und er beschreibt sehr prägnant die schwierige Startposition des neuen Vereinsvorsitzenden des „Historischen Vereins Gröbenzell – Die Gröbenhüter“. Ulrich hinterließ diese Zeilen angesichts der Auswirkungen der Corona-Pandemie in seinem letzten Rechenschaftsbericht, mit dem er sich nach fast 25 Jahren an der Spitze des Vereins verabschiedete. Er übergab das Zepter an Sven Deppisch (40).

Deppisch ist gebürtiger Münchner und lebt seit 22 Jahren in Gröbenzell. Neben seiner Expertise als Geschichtswissenschaftler und Dozent möchte er auch seine Erfahrungen in der Öffentlichkeitsarbeit und im Marketing als neuer Vorsitzender bei den „Gröbenhütern“ einbringen. Der promovierte Historiker hat sich so einiges vorgenommen.

Herr Deppisch, Sie sind seit einem Jahr Vereinsmitglied, konnten also bereits ein bisschen in die Arbeit von Vorstand und Beirat hineinschnuppern, doch aus einem entspannten Start in die neue Aufgabe wurde dann nichts.

Das kann man wohl sagen. Unter dem Eindruck der Omikron-Welle hatten wir zunächst geplant, die Feierlichkeiten zu unserem 25. Jubiläum am 24. September durchzuführen, im Mai haben wir dann entschieden, nicht zuletzt mit Blick aufs Wetter kein Risiko einzugehen und für den 17. Juli einzuladen.

Seit dem 21. Juli 1997 pflegt Ihr Verein Geschichte und Kultur von Gröbenzell – der Termin passte ...

…war aber von der Planung her sehr ambitioniert. Das war mein Gesellenstück oder besser mein Meisterstück, denn die Vorbereitungen habe ich fast im Alleingang übernommen. Mir war klar, dass wir dieses Mammutprojekt auf die Beine stellen müssen, denn das Museum war zwei Jahre lang geschlossen und im Verein praktisch nichts los.

Am Ende hat die Jubiläumsfeier geklappt und am Fest-Sonntag lachte auch noch die Sonne ...

Und unser Programm für die ganze Familie kam hervorragend an, das zeigte das Feedback. Viele wussten gar nicht, dass es einen solchen Verein in Gröbenzell gibt – und insbesondere im Zuge der 25-Jahr-Feier haben wir in den ersten sechs Monaten meiner Amtszeit 18 neue Mitglieder gewonnen. Das ist ein Plus von mehr als zehn Prozent der Mitgliederschaft. Da sind viele Leute um die 30 dabei, die jetzt auch mithelfen, dass wir unseren Engpass an Betreuungspersonal im Museum auffangen können.

Hand aufs Herz, ist auch etwas nicht ganz nach Ihren Vorstellungen gelaufen in der ersten Zeit?

Ich habe es unterschätzt, dass wir uns als Vorstand und Beirat erst einmal finden müssen. Oder, dass es dann Leute geben würde, die meinen, sie könnten mir als vergleichsweise jungem Vorstand so ein bisschen auf der Nase herumtanzen. Aber das ist Kraftmeierei – ich weiß, was ich will, und ich weiß auch, dass ich alles in meiner Macht stehende tue, um den Verein zu erhalten.

Auf der 70-Jahr-Feier der Gemeinde haben Sie einen Vortrag gehalten und später einiges an Gegenwind bekommen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Grundsätzlich war die Resonanz sehr positiv, bis auf die Leserbriefe in Ihrer Zeitung. Diese negativen Stimmen sind von Leuten gekommen, die nicht bedeutend genug waren, um überhaupt eingeladen zu werden. Denen ging es aber um etwas ganz anderes. Letztendlich ist es albern, etwaige Unstimmigkeiten auf diesem Wege auszutragen.

Am 16. Oktober läuft die aktuelle Ausstellung im Heimat- und Torfmuseum aus – wie geht das Jahr nun für den Verein zu Ende?

Großveranstaltungen stehen nicht mehr an. Wir organisieren noch eine Adventsfeier, zu der Museumsleiter Michael Jaumann eine größere Krippe aufbauen wird. Ansonsten konzentrieren wir uns auf die dringend notwendige Grundreinigung der Museumsräume und starten dann 2023 richtig durch.

Was sind dabei Ihre wichtigsten Ziele?

Das ist jetzt Zukunftsmusik, aber ich bin sehr daran interessiert, dass wir für das Museum neue, attraktivere Räumlichkeiten bekommen. Ich weiß, dass die Situation in Gröbenzell nicht die einfachste ist, aber ich bin optimistisch und hatte erste gute Gespräche mit Bürgermeister Martin Schäfer.

Und weiter?

Wir bewahren, was sich bewährt hat – wie beispielsweise die Ausflüge zu geschichts-trächtigen Stätten – wir gehen aber auch neue Wege gerade bei den Vorträgen und Lesungen. Mir ist zudem wichtig, dass sich der Verein verjüngt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.