Er war der Vater Gröbenzells

Teilen

Er sorgte dafür, dass sich Gröbenzell überhaupt erst entwickelte konnte: Dr. Franz Troll. © mm

Dieser Straßenname gehört zu den bedeutendsten im Ort: Die Dr.-Troll-Straße. Dahinter steckt nämlich nicht mehr oder weniger als der Mann, der als Gründer oder Vater Gröbenzells gilt.

Gröbenzell – Die Dr.-Troll-Straße beginnt an der Tannenfleck- und endet an der Friedenstraße. Doch wer war eigentlich dieser Dr. Troll? Die wenigsten Neugröbenzeller werden mit dem Namen etwas anfangen können.

Dabei ist Franz Troll enorm wichtig für die Gröbenbachgemeinde. Ohne ihn, hätte es diese wohl nicht gegeben. Der ehemalige Kreisheimatpfleger Erich Rupprecht bezeichnet ihn in der Chronik Gröbenzells von 1977 als „eigentlich der Gründer, vielleicht sogar der Vater von Gröbenzell“.

Das letzte Gröbenhüterhaus

Franz Troll hatte 1895 das letzte Gröbenhüterhaus an der heutigen Olchinger Straße erworben. In sämtlichen Chroniken und Schriften über Gröbenzell ist zwar zu lesen, dass der Kauf bereits 1888 stattgefunden hatte. Doch der Gröbenzeller Johann Böhmer hat herausgefunden, dass dies tatsächlich erst 1895 geschah. Böhmer beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit der Geschichte des Ortes.

Troll hatte 1854, als Sohn eines Küfers in Edenkoben in der Pfalz, das Licht der Welt erblickt. Nach dem Besuch der Volksschule hatte er bis zu seinem 20. Lebensjahr als Schreiber bei einem Gerichtsvollzieher sein Geld verdient. Doch Troll wollte mehr erreichen. Im Privatstudium eignete er sich den Lehrstoff der ersten acht Gymnasialjahre an, bestand die Aufnahmeprüfung für die oberste Klasse des Gymnasiums und absolvierte ein Jahr später mit der Note 1 das Abitur. Auch sein anschließendes Jurastudium an der Universität in München schloss er mit der Bestnote ab.

Die von ihm in München eröffnete Kanzlei wurde zu einer der „gesuchtesten in München“, heißt es in dem von den Gröbenhütern herausgegebenen Buch „Bilder aus dem alten Gröbenzell“. „Angehörige der höchsten Kreise“, wie Rupprecht in der Chronik von 1977 schreibt, gehörten zu seinen Klienten. Troll war aber nicht nur Jurist und trug den Titel Justizrat. „Er sei mit Leib und Seele auch Landwirt gewesen“, heißt es in der Chronik weiter.

Das Schild kennen viele. Doch kaum einer weiß, wer dieser Dr. Troll eigentlich war. © Weber

Das von ihm erworbene Gröbenzollgütl, später Gut Gröbenzell, das frühere Gröbenhüterhaus, baute er zu einem Gut mit Vierseithof aus. Der Hof wurde von einem Verwalter geführt. Troll machte sich auch für die Verbesserung der inländischen Nahrungsmittelerzeugung, die Entwässerung des Bodens und die Regulierung des Gröbenbachs stark. Der Bach zog bis dahin „in großen Windungen durch das „versumpfte Land“, heißt es in der ersten Chronik Gröbenzells von 1931. Für sein Engagement wurde Troll mit der silbernen Landwirtschaftsmedaille ausgezeichnet.

Bahnhalt in Gröbenzell

Besonders bedeutend für Gröbenzell aber war etwas anderes: Gemeinsam mit den Brüdern Alois und Michael Böhmer richtete Troll ein Gesuch an die Generaldirektion der bayerischen Staatseisenbahnen. Inhalt: Die Einrichtung einer Bahnhaltestelle in Gröbenzell.

Das Gesuch, unterstützt durch 300 Unterschriften, hatte Erfolg. Am 20. November 1898 wurde der Haltepunkt Gröbenzell samt 70 Meter langem Bahnsteig rechts und links der Gleise eröffnet. Die Folge war, dass sich mehr und mehr Menschen ansiedelten. Ein Ort entwickelte sich.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter

1918 starb der verwitwete Troll. Sein Besitz ging an seine drei Söhne, die diesen an die, wie Böhmer herausgefunden hat, in Frankfurt ansässige Gesellschaft Palästinacentrale Agudas Jisroel übertrugen. Jedoch musste die Gesellschaft das Anwesen an die Bayerische Landessiedlung abtreten, da diese ein ihr zustehendes Vorkaufsrecht ausübte.

Das Eigentum wurde später aufgeteilt. Einen großen Teil erwarb der letzte Pächter des Gutshofs, Michael Böhmer, andere Teile wurden parzelliert und bebaut. So entstanden auf Trolls früheren Grundstücken unter anderem die Alte Schule und die katholische Kirche St. Johann Baptist in der Rathausstraße.

Auch als Promi-Anwalt tätig

Man könnte Franz Troll quasi als Promi-Anwalt bezeichnen. Unter anderem hat er die Ehefrau Richard Wagners, Cosima Wagner, in einem Erbschaftsprozess vertreten. Deren Tochter, Isolde von Bülow, verheiratete Beidler, hatte 1914 ihre Mutter verklagt.



Zwar war Isolde von Bülow, geboren 1865, im Taufregister als eheliche Tochter der damals mit Hans von Bülow verheirateten Cosima Wagner eingetragen. Der Prozess aber sollte beweisen, dass sie tatsächlich eine Tochter des 1883 verstorbenen Richard Wagners war. Isolde verlor 1914 den Prozess. Ihre Mutter hatte die Vaterschaft Wagners bestritten. Mittlerweile aber ist dessen Vaterschaft anerkannt. sus

Auch interessant: Ein dunkles Kapitel der Stadtgeschichte

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie hier.