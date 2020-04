Etliche neue Gemeinderäte: Viel frischer Wind für  Gröbenzell

Der neue Gröbenzeller Gemeinderat unterscheidet sich gravierend vom bisherigen. In der kommenden Amtszeit sind es zum ersten Mal 30 statt 24 Mitglieder wie bisher.

Gröbenzell – Und: Gut die Hälfte des Gremiums besteht aus neuen Gesichtern.

CSU

Die Christsozialen sind mit insgesamt neun Räten vertreten. Neu ist der Vize-Ortsvorsitzende Christian Zerlin. Der 51-Jährige ist bereits seit Jahrzehnten in der CSU aktiv. Berufsbedingt liegen ihm unter anderem Handel und Gewerbe am Herzen. So will er sich dafür einsetzen, dass deren Sorgen und Nöte gehört und verstanden werden. Wichtig ist dem begeisterten Segler, Skifahrer und Tennisspieler aber auch der Erhalt des Gartenstadtcharakters.

Als „die Grüne“ in der CSU wird seine künftige Fraktionskollegin Ute Breitkopf beschrieben. Die Mutter dreier Kinder steht bereits seit Jahren immer wieder in engem Kontakt mit dem Rathaus – allerdings als Elternbeirätin des gemeindlichen Kindergartens Wichtelhaus. Die Themen Familie und Kinder sind ihr wichtig. Doch auch die Umwelt hat hohe Priorität. Breitkopf ist nicht nur Ärztin und Mutter, sondern auch noch Imkerin. Und für Bienen ist eine intakte Umwelt überlebenswichtig.

Michael Jaumann ist hingegen kein politischer Neuling. Die Arbeit im Gemeinderat ist ihm wohl bekannt: Von 1996 bis 2008 und von 2013 bis 2014 war er hier schon aktiv, allerdings für die Freien Wähler. Die Zusammenarbeit verlief aber nicht nach seinen Vorstellungen, weshalb er den FW den Rücken kehrte. Der CSU ist er jedoch bis heute nicht beigetreten.

Jaumann wünscht sich, dass die Arbeit des Gemeinderates sich verändert, dass nämlich – wie bis 2014 üblich – die Themen in Ausschüssen vorberaten werden. Jetzt würden in den Gemeinderatssitzungen zu viele Themen zu lange beraten. Weiteres Anliegen: Kirchen- und Bahnhofstraße sollen zumindest sauberer und „ein bisschen schöner werden“.

Der vierte Neuzugang ist der Vorsitzende der Jungen Union, Maximilian Rötzer. Er ist 25 Jahre alt – und fokussiert sich auf die jungen Bürger. Auch die nächste Generation soll es sich leisten können, in ihrem Heimatort zu leben. Nach dem Abriss der Hexe will Rötzer außerdem einen neuen Treffpunkt für die Jugend schaffen.

Freie Wähler

Für die Freien Wähler zieht Wolfgang Netschertneu in den Gemeinderat ein. Der begeisterte Tennisspieler und Kinogänger ist auch beruflich in Gröbenzell tätig, er hat vor vier Jahren eine Marketingagentur gegründet. Das Gewerbe liegt ihm am Herzen, er will bekannter machen, was Gröbenzell zu bieten hat. „Wir haben großartige Firmen am Ort. Auch hier gibt es Arbeitgeber und Ausbildungsplätze.“

Grüne

Die Fraktion der Grünen vergrößert sich von fünf auf sieben Mitglieder. Neu ist einer der beiden Ortsprecher, Walter Voit. Seine Leib- und Magenthemen sind Energie-, Verkehrswende und Klimaschutz. Nachholbedarf gebe es bei der Straßenbeleuchtung. In der Kirchenstraße stamme diese etwa noch aus den 1960er-Jahren. Außerdem will der begeisterte Radler und Läufer in Radwege investieren, zum Beispiel an der Lena-Christ-Straße.

Ein neues Gesicht mit bekanntem Nachnamen steckt hinter Larissa Holmer. Sie ist mit ihrem Fraktionskollegen Daniel Holmer verschwägert. Die 33-Jährige ist Vize-Vorsitzend beim Bund Naturschutz. Sie will Umwelt- und Artenschutz steigern. Mehr Blühwiesen auf öffentlichen Flächen, naturnahe Gärten, aber auch die Vermeidung von Müll und Plastik sind ihr wichtig.

Der dritte Neuzugang bei den Grünen ist Ingo Priebsch, er war einer der fünf Bürgermeisterkandidaten. Immerhin hat er es in den Gemeinderat geschafft. Er ist leidenschaftlicher Rennradler und hofft, dass die Gröbenzeller auf alternative Verkehrsmittel umsteigen, statt nur das eigene Auto zu benutzen. Und er will sich dafür einzusetzen, dass sich in Gröbenzell mehr um vor allem alleinlebende Senioren gekümmert wird.

Thomas Greiffenhagen dürfte manchem Gröbenzeller bekannt sein: Er war bis vor vier Jahren als Facharzt für Allgemeinmedizin tätig. Ihm liegt zum einen berufsbedingt eine gute haus- und fachärztliche Versorgung Gröbenzells am Herzen, aber auch die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, Barrierefreiheit, betreutem Wohnen, Demenzgruppen und die Energie- und Verkehrswende. Hier wünscht er sich mehr Fotovoltaik auf öffentlichen aber auch privaten Gebäuden, sichere Radwege und eine reduzierte Geschwindigkeit auf der Staatsstraße.

SPD

Die SPD ist weiterhin mit vier Gemeinderatsmitgliedern vertreten. Allerdings verändert sich die Fraktion: Gregor von Uckermann zieht ein – auch er hat sich bereits als Bürgermeisterkandidat einen Namen gemacht und mit knapp 18 Prozent ein beachtliches Ergebnis erzielt. Ihm liegen vor allem die sozialen Themen am Herzen: die Schaffung von Kinderbetreuungseinrichtungen, Angebote für die Jugend, seniorengerechtes und bezahlbares Wohnen, von der Kommune zur Verfügung gestellt.

Der weitere Neuzugang ist Andrea Schuster. Die Geologin, die seit Jahren in der SPD aktiv ist, will sich für Umwelt- und soziale Themen einsetzen. Sie wünscht sich eine Umstellung auf LED bei der Straßenbeleuchtung und weniger Bodenversiegelung. Es soll mehr in die Höhe als in die Fläche gebaut werden.

UWG

Die Fraktion der UWG, die Partei des wieder gewählten Bürgermeisters Martin Schäfer, ist gewachsen: Statt vier werden es künftig sieben Gemeinderäte sein. Ursula Bauergehört zu den Neuen. Mit dem Sport ist die 57-Jährige nicht nur beruflich beschäftigt, sondern auch in ihrer Freizeit. Ihr schwebt ein Gymnastikraum für Gesundheit vor, der Seniorensport und die Senioren selbst sind ihr ein besonderes Anliegen.

Karin Spangenberg tritt in die Fußspuren ihrer Mutter: Christa Spangenberg war mit einer Unterbrechung von acht Jahren seit 1978 in dem Gremium aktiv. Auch ihre Tochter ist überzeugt, dass man aktiv werden muss, wenn man etwas verändern will. In ihrer Freizeit spielt die Kultur eine große Rolle, so ist sie seit Jahren beim Theater TiG aktiv. Für die Künstler wünscht sie sich eine bessere Vernetzung, für den Gemeinderat eine gute und sachliche Zusammenarbeit.

Das ist auch ihrer neuen Kollegin Ursula Eichinger wichtig. Die 41-Jährige ist überzeugt, die meisten Gröbenzeller müssen sich über ihren Ort nicht beschweren. Sie will etwas für die Jugend tun, dieser etwas „überzustülpen“ lehnt sie aber ab.

Auch der Gärtnermeister Helmut Berger wird Mitglied der UWG-Fraktion. Er will seine Berufserfahrung in den Gemeinderat einbringen, als Schnittstelle zwischen Rathaus und Bürgern bei Problemen mit Bäumen fungieren und mit Rat und Tat bei Neupflanzungen beraten.

Nicht mehr dabei

15 neue Gemeinderäte sind dazu gekommen. Einige sind aber nach der Kommunalwahl auch ausgeschieden: Reinhard Paesler, Kurt Köppl und Josef Schauer von der CSU; Gerhard Beck von den Freien Wählern; Christa Spangenberg und Monika Baumann von den Grünen; Franz Eichiner und Inga Verena Wiebers (SPD) sowie Marianne Kaunzinger (UWG). (sus)