Ex-Gemeinderätin setzt nun auf Yoga

An der Politik rieb sie sich auf, jetzt ist sie entspannt: Claudia O‘Hara-Jung hat ein Buch geschrieben. © mm

Claudia O’Hara-Jung war einst im Gröbenzeller Gemeinderat aktiv. Sie wollte etwas verändern, wurde aber schnell ernüchtert. Nun hat sie ihren Weg woanders gefunden und sich einen Traum verwirklicht.

Gröbenzell – Claudia O’Hara-Jung, 48 Jahre alt, geht nun entspannt durchs Leben. Das war aber nicht immer so. Es gab Zeiten, da hetzte sie durch den Alltag, als Mutter zweier Kinder, Rechtsanwältin und ehrenamtliche Gemeinderätin in Gröbenzell. Irgendwann war klar: So geht es nicht weiter. Doch O’Hara fand einen Ausweg und ist überzeugt: Das kann jeder.

Erhaltung der Schule

Ihr Leben begann in Würzburg. Im Kindergartenalter zog sie mit ihren Eltern nach Gröbenzell, später nach Puchheim. Dort machte sie am Gymnasium Abitur. Anschließend absolvierte sie in München und Regensburg ihr Jurastudium. Nach ihrer Tätigkeit bei einer Versicherung stieg sie als Rechtsanwältin in die Kanzlei ihres Vaters ein.

Sie heiratete, ließ sich in Gröbenzell nieder und bekam zwei Kinder. Als 2012 die Idee im Gröbenzeller Gemeinderat aufkam, der Grundschule ihres Sohnes, ihrer eigenen früheren Grundschule, der Bernhard-Rößner-Schule, die Selbständigkeit zu nehmen, machte sie sich mit zahlreichen weiteren Mitstreitern für deren Erhalt stark. Und dies mit Erfolg. Das gab ihr Aufwind. Das Interesse an der Kommunalpolitik war geweckt.

Und Claudia O’Hara-Jung schaffte den Sprung in den Gemeinderat bei der Wahl 2014, für die UWG. Mit viel Idealismus trat sie ihr Mandat an. „Ich dachte, ich kann etwas bewegen.“ Doch sie wurde schnell ernüchtert. Die politische Arbeit sei „sehr aufwendig, anstrengend und zäh“ gewesen, erinnert sie sich. Ihr wurde klar: „Dies ist die falsche Bühne, um etwas zu verändern.“

Schnelle Bewegungen

Yoga und Meditation aber begeisterten sie. Seit Jahren beschäftigt sich Claudia O’Hara-Jung schon damit. Es handelt sich um „Kundalini Yoga“, das sie für sich auserwählt hat. Hier werden schnelle, sich wiederholende Bewegungen synchron zum Atem geübt. Wichtig ist dabei auch die Meditation.

Ein Aufenthalt in Lissabon machte ihr außerdem noch klar: Ich will im Süden leben. Ihr Ehemann – ein Ire – erklärte sich ebenfalls bereit. Jedoch wollte er nicht Portugiesisch lernen. Spanisch aber sprach er schon, also beschloss die Familie, nach Spanien zu gehen.

In Alicante, wo ihre mittlerweile 17 und 15 Jahre alten Kinder eine europäische Schule besuchen können, fand die Familie 2017 ein neues Zuhause. Spanisch lernten die Kinder vor Ort, Claudia O‘Hara-Jung selber hatte Jahre zuvor bereits einen mehrwöchigen Kurs absolviert und perfektionierte mit den Kindern ihre Sprachkenntnisse in ihrer neuen Heimat.

Buch heraus gebracht

In Alicante konnte die 48-Jährige ihren Traum verwirklichen. Sie arbeitet als Lehrerin für Yoga und Meditation, zudem berät sie Menschen in Veränderungs- und Krisenprozessen. Vor wenigen Wochen hat sie ein Buch herausgebracht: „Be your power“ heißt das. Es handelt sich um einen Ratgeber, um den Alltag selbstbestimmt so zu gestalten, dass das Leben leichter und schöner wird.

Daran hat sie jahrelang gearbeitet. Das Buch soll zeigen, „dass und wie es für jeden Menschen in jeder Lage möglich ist, das Leben zu genießen, auch wenn der Alltag uns überfordert“. Es zeigt Schlüssel, um im Alltag nicht unterzugehen, sondern die eigene Energie zu stärken, anstatt zum Spielball des Lebens zu werden.

Claudia O‘Hara-Jung ist überzeugt: „Veränderung ist in jeder Situation möglich, niemand ist seinem Schicksal wahllos ausgeliefert.“ Sie betont: „Du kannst mehr machen, als du denkst.“ (sus)

