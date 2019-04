Experte päppelt seltenen Eisvogel auf

Gefiederte Gäste hat Gerhard Wendl das ganze Jahr über. Tauben, Amseln, Schwalben und viele andere Vögel werden nach Unfällen oder anderen Missgeschicken vom „Vogel-Papa“ aufgepäppelt. Jetzt hat der Gröbenzeller aber einen ganz besonderen Gast:

Gröbenzell – Seit wenigen Tagen beherbergt Wendl einen extrem seltenen Eisvogel. Schüler der Fachoberschule (FOS) in Fürstenfeldbruck hatten das Tier mit seinem faszinierenden blau schillernden Gefieder zu Wendl gebracht. Zuvor war der Vogel gegen eine Glasfront auf dem Schulgelände gekracht. So selten der bunte Piepmatz auch ist – Wendl wundert der Unfall nicht. „Momentan ist Balzzeit“, erklärt er. Das Männchen verfolgt dabei das Weibchen in rasanten Flügen. Im Rausch der Liebe könne es schon mal passieren, dass der Vogel gegen eine Scheibe prallt.

Wendl vermutet, dass die liebestollen Vögel vom Amperstausee stammen. Dort wurden künstliche Nisthöhlen für den Eisvogel angelegt. Normalerweise brüten die Tiere gerne in Höhlen in Uferböschungen, von denen es aber immer weniger gibt.

Wendl muss für seinen seltenen Gast seine ganze Erfahrung im Umgang mit Vögeln in die Waagschale werfen. Denn der Eisvogel ist anspruchsvoll. Bei normalem Vogelfutter rümpft er wahrscheinlich nur den Schnabel. Deshalb hat Wendl kleine lebende Fische in einer Zoohandlung besorgt. Die kann sich sein Gast in seinem Terrarium dann selbst aus einem Behälter fangen.

Ist der Piepmatz aufgepäppelt, kommt er zurück nach Bruck. Dort wartet bestimmt schon sehnsüchtig der Partner des Bruchpiloten. Eisvögel bleiben sich nämlich meist ein Leben lang treu. tog