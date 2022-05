Extremer Sparkurs statt Steuererhöhung

Es sieht nicht gut aus in der Gröbenzeller Gemeindekasse: Der Finanzausschuss drehte jeden Cent um. Das Budget für die Skater ist gestrichen, auch das für die Vergrämung der Saatkrähen. Steuererhöhungen kamen außerdem ebenso wieder aufs Tapet wie der Einbau einer Gasheizung in einer Schule.

Gröbenzell – Die Bilanz von Daniel Holmer, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Gemeinderat, war ernüchternd: „Der Haushalt ist nicht zukunftsfähig.“ Der Finanzausschuss beriet über das Budget im laufenden Jahr. Auch der Sozialdemokrat Peter Falk zeigte sich pessimistisch. Er fürchtete auf die Dauer ebenso, dass der Haushalt nicht solide ist und somit nicht genehmigungsfähig.

Sowohl Holmer als auch Falk sahen da nur eine Lösung: Die Einnahmen der Kommune müssen erhöht werden. Sprich: Es wird an Grund- und Gewerbesteuer geschraubt. „Es ist an der Zeit, die Realsteuern zu erhöhen“, beantragte Holmer.

SPD-Gemeinderatsmitglied Falk forcierte, wie bereits immer wieder in der Vergangenheit, eine Erhöhung der Gewerbesteuer von derzeit 330 auf 385 Punkte. Die Mehrheit des Ausschusses lehnte dies aber ab.

Zahlenspiele mit Realsteuern

Zur Abstimmung stand dann noch ein Kompromiss mit den Grünen: die Gewerbesteuer auf 375 Punkte erhöhen, wenn gleichzeitig die Grundsteuer von derzeit 310 auf 330 Punkte hochgeschraubt wird. Auch dieser Vorschlag fiel durch. Ebenso wie der Antrag Holmers, die Grundsteuer auf 330 und die Gewerbesteuer auf 360 Punkte anzuheben. Anita Rieger von der CSU hatte noch eine andere Idee. Sie beantragte, die Grundsteuer lediglich auf 330 Punkte anzuheben. Auch dieser Antrag scheiterte.

Dafür wurde an anderer Stelle der Rotstift angesetzt. Die 28 000 Euro, die für die Beteiligung an der FFB-Schau im laufenden Jahr im Haushalt vorgesehen waren, wurden gestrichen. Die Regionalmesse findet allerdings sowieso erst im Jahr 2023 statt. Kein Geld gibt es für den erst jüngst beschlossenen Bau der Skateranlage: Die 20 000 Euro wurden ebenso gecancelt.

Thema der Sitzung war zudem noch einmal die neue Heizung für die Gröbenbachschule. Die alte Heizung ist defekt und muss ersetzt werden. Beschlossen hatte der Gemeinderat jüngst mehrheitlich, hier eine Gasheizung einzubauen. „Ein absolutes No-Go“, wie Martin Runge (Grüne) nun kritisierte. „Völlig unverantwortlich“, fügte sein Fraktionskollege Walter Voit hinzu. In diesem Punkt noch einmal in die Planung zurückzukehren und dafür 30 000 Euro bereitzustellen lehnte die Mehrheit der Ausschussmitglieder aber auch ab.

Protest gegen Gasheizung

Die Grünen haben aktuell eine Pressemitteilung herausgeschickt, in der sie massiv gegen die neue Gasheizung und den Beschluss protestieren. Von „völlig aus der Zeit gefallen“ ist die Rede. Ein Krieg werde mit Zahlungen für russisches Gas finanziert, außerdem dränge der Klimawandel zu einem Umsteuern bei der Wärmeerzeugung.

Doch zurück in den Finanzausschuss: Runge beantragte, für dieses und das kommende Jahr jeweils 50 000 Euro einzuplanen für die Bebauung des Züblinzwickels am Gröbenzeller Ortsrand (Richtung Lochhausen). Er erntete für diesen Vorstoß ebenso wenig Zustimmung.

CSU-Gemeinderat Anton Kammerl blickte hingegen in die weitere Zukunft. Er schlug vor, im Rahmen der Haushaltsberatungen für das kommende Jahr 2023 den Personalschlüssel im Rathaus genauer anzuschauen. So scheint für ihn die Stelle des Juristen im Rathaus überflüssig zu sein. Wenn notwendig wurde schließlich immer wieder woanders Rat eingeholt, erläuterte Kammerl. Gegen die Stimmen von Grünen, SPD und Ursula Retz (Grüne in der Fraktion der UWG) wurde der Haushalt dem Gemeinderat so zum Beschluss empfohlen.

Null-Budget für Krähen-Vergrämung

Der nächste Gipfel krähengeplagter Kommunen wird in Gröbenzell stattfinden, verkündete Bürgermeister Martin Schäfer (UWG) im Finanzausschuss. Nach jetzigem Stand erübrigt sich die Teilnahme der Gemeinde daran aber eigentlich. Der Sozialdemokrat Peter Falk hatte beantragt, 30 000 Euro zur Vergrämung der Tiere im Haushalt 2022 einzuplanen. Die Vögel seien für einige Bürger eine ganz erhebliche Belastung.



Doch Falks Antrag fand keine Mehrheit. Nur die beiden SPD-Vertreter in dem Ausschuss und Bürgermeister Martin Schäfer (UWG) sprachen sich dafür aus. Lediglich 5000 Euro stehen damit im Haushalt für das laufende Jahr zum Thema Krähen bereit, Geld, das für ein Gutachten eingeplant ist. Das letzte Wort hat dazu aber noch der Gemeinderat, der am 2. Juni voraussichtlich den Haushalt verabschiedet. sus

