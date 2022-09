Feuerwehr löscht brennende Mülltonne

Von: Kathrin Böhmer

Große Hitze: Die Mülltonne brannte und dadurch ging die Fensterscheibe in Bruch. © feuerwehr gröbenzell

Die Feuerwehr rückte zu einem Einsatz an der Gröbenzeller Lenbachstraße aus. Am Mittwochvormittag hatte ein Postbote entdeckt, dass eine Mülltonne brannte.

Die Anwohner hatten bereits zu löschen begonnen, wie die Gröbenzeller Feuerwehr mitteilt.

Dann übernahmen die Profis. Sie löschten die Flammen und entrauchten das Wohnhaus, weil durch die Hitzeentwicklung bereits eine Scheibe geborsten war.

Alarmiert war neben der Gröbenzeller Wehr die Feuerwehr Graßlfing und die Kreisbrandinspektion sowie der Rettungsdienst und die Polizei.

Der Hauseigentümer kam zum Einsatz noch hinzu, wie die Polizei berichtet. Er gab an, dass er in der Früh die Asche vom Grillfeuer am Abend zuvor in die Mülltonne geworfen hatte. An der Hausfassade und dem Müllhäuschen entstand ein Sachschaden von 50 000 Euro.

