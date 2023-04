Freundschaftsdienst nach Volksfest-Besuch hat Folgen

Von: Kathrin Böhmer

Teilen

Ein Jesenwanger wollte nach dem Besuch des Puchheimer Volksfestes noch ins MEC. Das wurde ihm zum Verhängnis. © tb

Der Besuch des Puchheimer Volksfestes hatte für zwei junge Männer unangenehme Folgen: Ein Jesenwanger wollte noch ins MEC nach Olching. Das ging schief.

Laut Polizeibericht war ein 24-jähriger Jesenwanger am Wochenende auf der Puchheimer Wiesn. Er stellte seinen BMW zunächst ordnungsgemäß an der Enzianstraße ab und ging dann zu Fuß weiter.



Nach der Bierzelt-Gaudi wollte der junge Mann allerdings noch in eine Olchinger Diskothek weiter. Deshalb rief er seinen 25-jährigen Spezl aus Eichenau an, der ihn abholte und zu seinem geparkten Wagen fuhr. Hierbei krachte der Eichenauer allerdings gegen den BMW seines Freundes. Der Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Am BMW des Eichenauers entstand wiederum ein Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro.



Die Polizei wurde verständigt. Die Beamten merkten ziemlich schnell, dass der Jesenwanger offensichtlich nicht mehr fahrtauglich war, weil er stark nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest ergab 0,8 Promille. In die Disco ging es dann nicht mehr.