Freistaat zahlt seine Steuern nicht: Autofahrer büßen nach Zwangsversteigerung

Von: Guido Verstegen

Kann man noch mieten: Parkplatz nahe der Wagner-Hochhäuser. © gar

Nachdem dutzende Parkplätze einer Gröbenzeller Hochhaussiedlung plötzlich kostenpflichtig wurden, steht nun fest: Da steckt mehr dahinter. Ganz offensichtlich hat der Freistaat als Eigentümer jahrelang seine Steuern nicht bezahlt. Deshalb kam es zur Zwangsversteigerung.

Gröbenzell – Es ist ein vergleichsweises kleines Grundstück in Gröbenzell. Doch es sorgt für reichlich Wirbel. Der Streifen mit 46 Stellplätzen gegenüber der Bernhard-Rößner-Schule war bislang immer frei nutzbar. Seit kurzem gibt es das Parkparadies nur noch für 40 Euro Miete im Monat pro Stellplatz. Eine Münchner Firma hat das Areal kürzlich gekauft.

Dass sich hier etwas verändert hat, kann jeder sofort sehen: Am Bürgersteig sind Schilder montiert, entweder mit dem jeweiligen Kennzeichen oder mit der Aufschrift „Zu mieten“, teils mit Handy-nummer als Kontakt. Was nicht so schnell zu erkennen ist: Die Sache hat noch eine ganz andere Dimension.

Noch unschöneres Licht

Darauf macht Vize-Bürgermeister Martin Runge (Grüne) aufmerksam. Er lässt die Angelegenheit in einem noch unschöneren Licht erscheinen. Die Gemeinde beziehungsweise Bürgermeister Martin Schäfer hatten sich bislang mit dem Verweis auf einen noch zu behandelnden SPD-Antrag im Gemeinderat (wie berichtet) nicht zu dem Vorgang äußern wollen.

Mitte Mai wurden vom Amtsgericht München zwei Gröbenzeller Immobilien zwangsversteigert. „Jeder Interessierte hätte die öffentlichen Aushänge lesen können“, stellt Runge fest. Für ihn sei das jedenfalls nicht überraschend gekommen. Konkret gehe es um 43/100-Miteigentumsanteil an einem knapp 4300 Quadratmeter großen Grundstück mit Tiefgarage. Dieses fasse 57 Stellplätze, mit Erweiterungsoption auf 100.

Weiterhin sei ein 44/46-Miteigentumsanteil an einem 784 Quadratmeter großen Parkplatz-Grundstück (eben das gegenüber der Schule) betroffen. Weil der frühere Inhaber der Miteigentumsanteile knapp 20 Jahre lang seine Grundsteuer nicht bezahlt hatte, leitete die Gemeinde die Zwangsversteigerung ein. Der säumige Schuldner ist kein geringerer als der durch das Landesamt für Finanzen vertretene Freistaat.

Runge, seines Zeichens Grünen-Abgeordneter im Landtag, stellte vor diesem besonderen Hintergrund eine schriftliche Anfrage an die Landesregierung. „Man muss sich das mal vorstellen: Über 20 Jahre hinweg gingen vier Mal im Jahr Mahnungen raus. Ab 2018 ging es dann um die Eintragung einer Zwangssicherungshypothek und schließlich um die Ankündigung der Vollstreckung.“

Das sagt das Landesamt

Auf eine Tagblatt-Anfrage hin teilte die Pressestelle des Landesamts für Finanzen mit, dass der Freistaat in Folge einer Zwangserbschaft (Mit-)Eigentümer der betreffenden Immobilien geworden sei. Beide Grundstücke seien wegen des Bestehens von Grundpfandrechten in erheblicher Höhe belastet gewesen. Nach jahrelangen intensiven Verhandlungen mit den Grundpfandgläubigern, um eine Verwertung der Immobilien zu ermöglichen, erschien insbesondere im Hinblick auf die Vielzahl der Gläubiger die Zwangsversteigerung als der einzig mögliche Weg. Wegen der belastenden Situation sei auch kein freihändiger Verkauf an die Gemeinde oder eine anderweitige Verwertung möglich gewesen.

Stellt sich die Frage, warum sich das Verfahren derart in die Länge gezogen hat. Laut Landesamt für Finanzen war die Lage rechtlich umstritten, ob der Freistaat als Zwangserbe die Grundsteuer entrichten müsse. Die Gemeinde werde dennoch die in der Zwangsversteigerung geltend gemachten rückständigen Grundsteuerbeträge – es handelt sich den Angaben zufolge um einen niedrigen fünfstelligen Betrag – bis voraussichtlich Herbst dieses Jahres erhalten. Die Parkplätze bleiben aber kostenpflichtig.

