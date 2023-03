Gröbenzell will auf Steuererhöhungen verzichten

Von: Guido Verstegen

Eigentum verpflichtet: Alle Grundstücksbesitzer müssen eine Grundsteuerklärung abgeben. © Jens Büttner/Dpa

Wie bekommt Gröbenzell seinen Haushalt in den Griff? Die von der Verwaltung vorgeschlagene Erhöhung der Grundsteuer ist erst einmal vom Tisch.

Gröbenzell – Wenn der Gemeinderat Ende des Monats den Haushaltsplan für das laufende Jahr angeht, dann sollen die Steuern für Grundbesitz und Gewerbeeinnahmen nicht erhöht werden. Dies empfahl der Haupt- und Finanzausschuss bei seiner zweiten Vorberatung. Er lehnte dabei die von der Verwaltung vorgeschlagene Erhöhung der Grundsteuer um 55 Prozent von 310 auf 480 Punkte ebenso ab wie zwei Alternativ-Anträge der Grünen und der SPD.

Mehr Grundsteuer?

Mitte Februar war Bürgermeister Martin Schäfer (UWG) mit seinem Vorschlag für einen genehmigungsfähigen Haushalt am Veto des Haupt- und Finanzausschusses und der Verwaltung gescheitert, weil der Entwurf die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde eben nicht garantieren könne. Schäfer hatte dabei in seinen Berechnungen die Realsteuersätze unangetastet gelassen, im zweiten Aufschlag peilte die Verwaltung mit Hilfe der drastisch erhöhten Grundsteuer jährliche Mehreinnahmen von rund 1,1 Millionen Euro an.

Falsche Botschaft?

Das mit Gemeinderäten aus UWG, SPD, CSU sowie von Grünen und Freien Wählern besetzte Gremium ging da allerdings nicht mit. „Wir senden damit die falsche Botschaft an die Gröbenzeller, diese Erhöhung ist in diesen Zeiten der großen Verunsicherung nicht vermittelbar“, sagte Anton Kammerl (CSU). Ursula Bauer (UWG) stützte wiederum die Argumentation der Verwaltung und betonte, dass die Grundbesitzer als solche ja bereits privilegiert seien und es in Gröbenzell eben nicht so viele Mieter gebe, auf die Mehraufwendungen dann über die Nebenkosten abgewälzt würden.

Laut einer aktuellen Aufstellung der Gemeinde zahlen rund 9000 Haushalte bis zu 1000 Euro Grundsteuer, während etwa 130 Haushalte ab 1000 Euro aufwärts entrichten –der individuelle Höchstbetrag liegt demnach bei rund 15 000 Euro.

Tatsächliche Aufgaben

Die Verwaltung plane offenbar die höchste Grundsteuer im Raum München, und dies nur, weil sie sich an die tatsächlichen Hausaufgaben nicht herantraue, sagte Peter Falk (SPD). Er verwies darauf, dass eine „derart exorbitante Erhöhung“ sozial nicht verträglich sei und brachte eine andere Variante ins Spiel: die Anhebung der Gewerbesteuer auf 380 Punkte, was per anno Mehreinnahmen von etwa 1,4 Millionen Euro bedeute. Derartige Hebesätze gebe es in den umliegenden Kommunen wie Puchheim, Olching oder Eichenau schließlich auch, erklärte Falk, dessen Antrag dann ebenfalls keine Mehrheit fand.

Für Cornelia Aicher-Leonbacher (FW) steht fest, dass Gröbenzell um eine Steuererhöhung nicht herumkommt. „Ich wäre froh, wenn wir zu einem Kompromiss finden würden und vernünftige Sachpolitik machen, denn die Sache kommt in meinen Augen oft zu kurz“, sagte sie.

Antrag abgelehnt

Der Antrag von Martin Runge (Grüne), die Gewerbesteuer um 20 Punkte (dann 350) und die Grundsteuer um 50 Punkte (dann 360) anzuheben, fand noch den größten Zuspruch, wurde aber ebenfalls abgelehnt – wohl auch, weil bei dieser Rechnung ein Fehlbetrag von rund 900 000 Euro entstünde, der an anderer Stelle hereingeholt werden müsste.

„Insgesamt stehen wir mit dem Haushalt nicht so schlecht da, wie befürchtet“, sagte der Zweite Bürgermeister. Es müsse sich politisch allerdings grundsätzlich etwas ändern: „Bund und Länder verteilen Wohltaten, und die Kommunen müssen es dann ausbaden. Und es kann nicht sein, dass wir einen ausgeglichenen Haushalt aufstellen müssen, während sich Bund und Länder bis über die Halskrause verschulden.“

