Künstler richtet Grabkreuz von Volksschauspielerin wieder her

Von: Andreas Schwarzbauer

Michael Jaumann beim Schnitzen. © Weber

Ein Gröbenzeller sorgt dafür, dass das Grab der Volksschauspielerin Rosl Mayr bald in neuem Glanz erstrahlt. Der schlechte Zustand des Holzkreuzes auf dem Münchner Ostfriedhof hatte zuvor in zahlreiche Fans alarmiert – auch in den sozialen Medien im Internet.

Gröbenzell – Michael Jaumann erfuhr über Facebook von dem Kreuz mit dem Kreuz. Er beschloss, etwas dagegen zu unternehmen. Jaumann ist vom Fach. Er betreibt die Holzbildhauerei Kreutz in Gröbenzell. Also nahm er Kontakt mit der Stadt München auf und bot an, das Holzkreuz kostenlos zu restaurieren.

„Mir ist das sehr nahe gegangen, dass es so stark verwittert ist“, sagt er. Der Gröbenzeller kennt Rosl Mayr aus verschiedenen Serien. Die Münchnerin spielte unter anderem an der Seite von Walter Sedlmayr in „Polizeiinspektion 1“, Pumuckl, oder in „Königlich Bayerisches Amtsgericht“ mit. „Sie ist ein Münchner Urgewächs. Deshalb war es mir ein Anliegen, ihr Kreuz nicht weiter verwittern zu lassen.“

Rosl Mayr und Walter Sedlmayr bei Dreharbeiten. © mm

Jaumann, der selbst einen kreativen Beruf ausübt, hat viel Kontakt mit Künstlern. Beispielsweise sei für die Sendung „Dahoam is dahoam“ schon in seiner Werkstatt gedreht worden. „Ich habe im Laufe der Jahre die Schauspieler und ihre Hintergründe kennengelernt. Oft ist kein Geld da.“ Auch Rosl Mayr sei verarmt gestorben. Eigentlich kümmert sich die Stadt München um ihre Grabstätte.

„Die Stadt übernimmt die Pflege von ‚Berühmtengräbern’, wenn Angehörige das Grab aufgeben und sich auch sonst niemand findet, der es übernimmt.“ Das erklärt Sprecherin Gabi Vögele. Dabei müsse es sich um Persönlichkeiten handeln, bei denen ein öffentliches Interesse besteht, ihr Andenken zu bewahren. „Bei der Volksschauspielerin Rosl Mayr sind dies ihre Verdienste im künstlerischen Bereich.“

Allerdings sei man erst Anfang Juli auf den schlechten Zustand ihres Grabes aufmerksam geworden. Kurz darauf sei das Angebot Jaumanns eingegangen, das die Stadt gerne annahm. Der Zustand des Kreuzes sei desolat gewesen. „Seit 1981 wurde nichts daran gemacht. Es war so kaputt, dass wir uns gefragt haben, ob es wirklich Sinn macht“, sagt der Gröbenzeller Michael Jaumann.

Das Holz sei teilweise verfault gewesen. Der Holzbildhauer reinigte es und setzte teilweise neue Stücke ein. Mit Hilfe mehrerer Grundierungen festigte er das Holz. Nun wird es noch mehrmals mit Farbe eingelassen. Auch die Tafel mit Namen und Lebensdaten setzte Jaumann wieder instand.

Das Grab am Münchner Ostfriedhof war in schlechtem Zustand. © mm

„Die Daten waren nur noch mit weißer Farbe draufgemalt“, berichtet Michael jaumann. Er habe das Holz zunächst einmal abgehobelt und dann geschliffen. Anschließend schnitzte er per Hand Namen, Geburts- und Sterbetag der Volksschauspielerin wieder richtig ein.

An der Jesus-Figur, die auf dem Grabkreuz angebracht ist, war das Kupfer stellenweise abgeplatzt. Diese reinigte Jaumann ebenfalls. Nun muss er den Lack noch erneuern. Am Ende habe er 28 bis 30 Stunden Arbeitszeit hineingesteckt, aber: „Es wird schöner und wertiger aussehen – und hoffentlich länger halten.“

