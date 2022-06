Abi-Verleihung in Gröbenzell: Mit dem inneren Kompass den Weg ins Leben finden

Teilen

Gespannt darauf, was kommen wird: Die Abiturienten in der Gröbenzeller Wildmooshalle vor der Zeugnisverleihung. © Weber

Jetzt stehen ihnen alle Möglichkeiten offen: 90 Abiturienten haben in Gröbenzell ihre Zeugnis erhalten. Es ging lustig zu, aber auch ernst.

Gröbenzell – Mit einem Witz anzufangen, ist immer gut. Das weiß der frisch gebackene beste junge Debattierer Deutschlands. So darf sich seit Neuestem der Gröbenzeller Gymnasiast Benjamin Reiser nennen. In seiner Funktion als Schülersprecher hielt er bei der Abifeier in der Wildmooshalle eine Rede für die Absolventen. Keck sagte er in Richtung einer der Schulabgänger im Publikum:„Du siehst gut aus, besser vorbereitet als bei deinem Colloquium.“ Da war das Eis schon gebrochen.

Tatsächlich hatten sich die 90 Abiturienten in Schale geworfen, in Tracht und festliche Kleidung. Immerhin war es die erste richtige Abifeier seit dem Corona-Lockdown. Die Belastungen in dieser Zeit, gerade für diesen Jahrgang, den die Pandemie in der Oberstufe voll traf, kamen durchwegs zur Sprache. Schulleiter Boris Hackl wollte aber kein Wehklagen anstimmen, im Gegenteil. Man lese viel darüber, dass die soziale Isolation in der Pandemie psychische Krankheiten fördere, sagte er. „In der Fähigkeit, allein zu sein, liege aber auch eine Chance.“ Natürlich gehe es nicht um die völlige Einsamkeit, die ganz klar schlecht für die Gesundheit sei. Aber: Wer in sich gehen kann, der kann seinen ganz eigenen inneren Kompass finden. Und der sei wichtig, um den richtigen Weg für sich selbst zu entdecken in dieser Welt voller Einflüsse. Denn: „Nie mehr im Leben stehen Ihnen so viele Wege offen.“ Jetzt heißt es: mutig und kreativ vorangehen.

Und selbstbestimmt: Das war die Kernaussage der Abiturienten selbst. Laura Sylvestro rezitierte den weltberühmten Satz aus Goethes Faust. „Da steh ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor.“ Provokant, wenn man gerade das Reifezeugnis in der Tasche hat. Doch nun sei es an der Zeit, Bildung nicht in vorgefertigten Häppchen wie in der Schule aufzunehmen. Auch Noten als Indikatoren sollte man hinter sich lassen. „Wir sollten jetzt mündige Menschen werden.“

Da stieg ihre ehemalige Mitschülerin Antonia Steber ein. Man muss kein Superheld werden. „Aber wir werden ein Teil der Zukunft sein.“ Und hoffentlich auch des Fortschritts. Leon Trepesch schloss mit: „Die Allgemeine Hochschulreife ist ein Tor in die Berufswelt.“ Und gerade für diese Abiturienten, die die häusliche Quarantäne am meisten getroffen hat, sei eine offene Tür wertvoller als jemals zuvor.

Doch bei aller Ernsthaftigkeit: Nun ist es erst einmal an der Zeit, stolz auf das Geleistete zu sein. Daran erinnerte etwa Vize-Bürgermeister Martin Runge. „Sie sollten auch reflektieren. Aber Sie sollten ebenso feiern und entspannen.“ Als Anschub gab es einen Umschlag von der Gemeinde, in dem ein Gutschein für das Haus am See steckte. Neben Runge war Abgeordneter Hans Friedl (Freie Wähler) zu Gast. Landrat Thomas Karmasin ließ sich entschuldigen.

Andreas Albrecht vom Elternbeirat sprach als Vertreter von 180 Müttern und Vätern. „Es ist für uns zugleich der stolzeste, aber auch der frustrierendste Tag.“ Frustrierend deshalb, weil es auch bedeutet, dass man sich vom Nachwuchs lösen muss. „Ihr seid jetzt frei und könnt selbst entscheiden.“ Vor allem aber: „Ihr könnt wirklich alles erreichen.“