18-Jähriger schreibt Seminararbeit über Mexiko - und gewinnt Abiturpreis - „war eine praktische Entscheidung“

Teilen

Moritz Handtke (2.v.l.) bei der Preisverleihung mit Stefan Rappenglück (l.), Landtagspräsidentin Ilse Aigner sowie Gero Kellermann (APB Tutzing). © mm

Große Ehre für den Gröbenzeller Moritz Handtke: Der 18-Jährige wurde für seine Seminararbeit mit dem Abiturpreis für Politik und Gesellschaft ausgezeichnet.

Gröbenzell – Im B-Seminar „Staatlichkeit in der Revision“ wählte Moritz Handtke für seine Arbeit das Überthema „Rechtsstaatlichkeit in Mexiko“. Hier ging er besonders auf die Punkte Gewaltenteilung, Rolle der Medien, Verhalten der Bevölkerung sowie den Wandel des Staates zur Demokratie ein. „Die Wahl des Themas war eine praktische Entscheidung“, erzählt der 18-Jährige. „Ich wollte meine Arbeit nicht über Europa schreiben. Mexiko hat mir spannende und vor allem viele Recherchemöglichkeiten geboten.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Da er in der Schule Spanisch gelernt hatte, konnte er sich einen guten Überblick über das Thema verschaffen und es gut zu Papier bringen. Sein Lehrer hielt die Arbeit für sehr gut. Also fragte er Moritz Handtke, ob er daran interessiert wäre, diese beim Wettbewerb einzuschicken. Er wollte. Und hatte Erfolg. Handtke konnte den ersten Preis und somit einen Geldpreis sowie einen Gutschein für eine Tagung in der Akademie für politische Bildung in Tutzing gewinnen.

Die Schule hat er mit dem Abitur abgeschlossen. Im Oktober beginnt er ein zweimonatiges Praktikum in der Wirtschaftsprüfung. Außerdem macht er seinen Lehrgang zum Tennistrainer fertig. „Sport spielt in meinem Leben eine wichtige Rolle“, sagt Moritz Handtke. Er spielt selbst Tennis, klettert, schwimmt, geht laufen und fährt gerne Fahrrad. In seiner freien Zeit liest er außerdem Bücher, besucht die Oper oder das Theater. Außerdem reist er gerne. „Ich war in den letzten Wochen in Berlin und London. Jetzt geht es dann für mich nach Korsika“, berichtet er.

Aus seiner Schulzeit nimmt der 18-Jährige mit, wie wichtig Freunde und Offenheit sind. „Man muss nicht nur offen für Fächer, sondern auch für Menschen sein“, erklärt er, „Freunde haben einen höheren Stellenwert, als man denkt.“ Mit dem Ende seiner Schulzeit fällt ihm auf, wie wichtig der soziale Kontakt ist und wie schwer es doch ist, diesen aufrecht zu erhalten. „Unsere Terminpläne sind leider alle ziemlich vollgepackt“, sagt der Gröbenzeller. „Da ist es nicht so leicht sich zu treffen. Umso mehr will er seine freie Zeit bis Oktober mit seinen Freunden genießen. Antonia Plamann

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.