Neue Rektorin: In dieser Schule zählt jedes Lächeln

Von: Guido Verstegen

Sie ist die neue Rektorin der Gröbenzeller Ährenfeldschule: Michaela Wimmer. Schon als Schülerin bewunderte sie ihre Lehrerin Frau Fischer, die immer roten Lippenstift trug. © Weber

Die Gröbenzeller Ährenfeldschule hat seit diesem Schuljahr eine neue Rektorin: Michaela Wimmer. Die 49-Jährige sieht ihren neuen Arbeitsplatz als absoluten Glücksfall an.

Gröbenzell – Im Interview erklärt sie, warum es gerade in diesem Zeiten so wichtig ist, das die Schulfamilie zusammenhält.

Sie ist gekommen, um zu bleiben. Die Lampen in ihrem Büro hat sie gekauft, das Bild aufgehängt, die Pflanze und die Stühle mitgebracht. „Ich verbringe hier jetzt gerade doch den Großteil meines Lebens, dann muss das stimmig sein“, sagt Michaela Wimmer lächelnd. Ihre Dissertation hat sie zum Thema „Sprache im Geometrie-Unterricht der Grundschule“ geschrieben, an der Ährenfeldschule unterrichtet sie die Fächer katholische Religion und Sport. Im Tagblatt-Interview berichtet sie über den Schulalltag allgemein – und Herausforderungen durch Flüchtlingskinder und Corona.

Jede Schule hat doch ihre Eigenheiten, ihren besonderen Charakter. Zuletzt haben Sie als Konrektorin an einer Münchner Grundschule gearbeitet – was ist in Gröbenzell anders?

Man arbeitet hier viel enger mit der Gemeinde zusammen. Den Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter habe ich nie gesehen. Der Gröbenzeller Bürgermeister Martin Schäfer war wegen der anstehenden Neugestaltung des Pausenhofs schon zweimal da. Ob es nun um ein Computerproblem oder um die Finanzen geht, wir haben in der Gemeinde unsere Ansprechpartner. Es ist schön, wenn man den direkten Kontakt hat und nicht eine Nummer ist mit einem Ticket, das man elektronisch öffnen muss.

Warum haben Sie sich für die Ährenfeldschule entschieden?

Nun, ich bin hierher gefahren, habe mir das Schulhaus und meine engsten Mitarbeiter angeschaut und mir gesagt: Ganz, ganz toll – da kann man sicher gut arbeiten! Die Schüler und die Lehrer sucht man sich nicht aus, sie werden einem zugeteilt. Und von daher habe ich unwahrscheinliches Glück gehabt. Im Kollegium helfen sich alle untereinander – ich weiß das sehr zu schätzen.

Was bedeutet das denn konkret?

Es ist wahnsinnig wichtig, dass die Chemie zwischen den Lehrern stimmt, dass man gerne ins Lehrerzimmer geht und sich unterstützt. Zum Beispiel, wenn ein Notfall ist wie heute: Drei Lehrer sind krank – da muss man sich gegenseitig helfen und sich vertreten. Wir haben dafür einen Notfallplan, und der funktioniert. Auch mit dem Elternbeirat und Förderverein haben wir großes Glück: Der Elternbeirat organisiert zum Beispiel heuer erstmalig ein Adventssingen an unserer Schule. Der Förderverein nimmt jetzt viel Geld in die Hand, um Dozenten für die Arbeitsgemeinschaften zu finanzieren, die es wegen des akuten Lehrermangels sonst nicht mehr stattfinden können.

Was liegt Ihnen besonders am Herzen?

Meine Devise ist, ich bin jetzt erst einmal ein Jahr hier, lerne alles kennen und lasse es so laufen, wie es ist. Dann sehen wir weiter. Aber mir ist wichtig, dass hier in der Schule alle offen miteinander umgehen und Kinder und Lehrer sich immer grüßen – das habe ich klar gesagt. Ein freundliches Miteinander sorgt dafür, dass man mit einem Lächeln im Gesicht aus der Schule rausgeht. Bei schönem Wetter möchten wir gerne zukünftig die Eltern dabei haben beim obligatorischen Trachtentag. Bei schlechtem Wetter machen wir das in unserer Turnhalle, da haben wir leider keinen Platz für die Eltern.

Sie haben hier rund 270 Schüler, wie viele ukrainische Kinder werden zurzeit unterrichtet?

Sieben. Sie sind in die Klassen integriert und werden auch von unserer Schulsozialarbeiterin unterstützt.

Auch Corona könnte uns bald wieder Probleme machen, oder?

Wenn das Ganze nicht wieder extrem aufpoppt, kriegen wir das schon hin. Das Wichtigste für die Kinder wäre, dass man ums Unterrichten zu Hause rumkommt. Weil die sozialen Kontakte so wichtig sind und es ist schon was anderes, ob die Erst- und Zweitklässler beispielsweise die Schreibschrift vor Ort lernen oder nur am Computer daheim.

Ihr Beruf hat es in sich. Warum sind Sie Lehrerin geworden?

In der zweiten Klasse war ich begeistert von meiner damaligen Lehrerin: Frau Fischer war von der Art her, wie sie es gemacht hat, mein großes Idol – ich wollte genauso werden wie sie. Sie war als Lehrerin sehr streng, aber sehr sympathisch. Und sie trug – das ist echt witzig, wenn man mich heute so anschaut – roten Lippenstift und rote Fingernägel.

Der größte Wunsch

Seit dem 1. August ist Michaela Wimmer (49) die neue Rektorin an der Ährenfeldschule.„Wenn mein größter Wunsch eine Uhr für die Turnhalle ist - und die habe ich genehmigt bekommen - dann passt doch alles, oder?“ Michaela Wimmer ist mit Leib und Seele Lehrerin und hat ihren Wechsel an die Ährenfeldschule als Nachfolgerin von Gudrun Beck noch nicht eine Sekunde bereut.



Gebürtig stammt die 49-Jährige aus der Nähe von Straubing. De Naturfreundin lebt mit ihrem Ehemann und den zwei Söhnen (elf und 13 Jahre alt) im Nachbarlandkreis Dachau. guv