Almfrieden: Trachtler können jetzt ihr 100-jähriges Bestehen feiern

Von: Guido Verstegen

Auftritt 2021: Schuhplattler auf der Fürstenfelder Kirta. © mm

Der Gröbenzeller Trachtenverein Almfrieden kann auf eine lange Geschichte zurückblicken. 1920 gegründet, wäre eigentlich vor zwei Jahren der 100. Geburtstag groß gefeiert worden. Doch wegen Corona ging das nicht. Umso mehr freuen sich die Trachtler jetzt, dass endlich die große Jubiläumsparty vor der Tür steht.

Gröbenzell – Ralf Hollenbach kann sich noch sehr gut erinnern, wie das für ihn war, als er an Fronleichnam nach knapp einem Jahr wieder seine Tracht anzog. „Ein unbeschreibliches Gefühl, einfach nur schön. Ich habe mich plötzlich mit anderen Augen gesehen und gespürt, wie sehr ich das vermisst habe“, erzählt der 1. Vorstand des Trachtenvereins Almfrieden Gröbenzell. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie legten das Vereinsleben lahm und so haben die rund 130 Mitglieder den 11. September 2022 seit Langem schon fett im Kalender angestrichen: Am kommenden Sonntag (ab 8 Uhr) feiern sie endlich den 100. Geburtstag ihres Vereins, den sie schon im Mai 2020 hatten begehen wollen.

Festumzug

Rund 600 Gäste werden erwartet, Höhepunkte sind der Festumzug durch Gröbenzell (ab 11.45 Uhr) und der Festnachmittag in der Wildmooshalle (ab 13.30 Uhr). „Da werden alle auf den Beinen sein, da brauchen wir jede helfende Hand“, sagt Hollenbach. Der 60-Jährige – er ist seit 1990 Mitglied und seit 2012 der 1. Vorstand – erhofft sich vom Jubiläum auch einen Schub für den Verein: „Da wird vielen Menschen klar werden, welch großen Zusammenhalt man in unserem Trachtenverein findet.“ Das habe ihn beeindruckt, als ihn seine heutige Frau Martina einst zu einem Treffen mitschleppte: „Es ist tatsächlich wie eine Familie.“

Beim Sterntanz zur Feier des 55-jährigen Bestehens. © mm

Das gelte auch für große Veranstaltungen im Huosigau. Das ist ein Verbund aus Trachtenvereinen und brauchtums-orientierten Gauverbänden und einer von 22 im Bayerischen Trachtenverband zusammengeschlossenen Gauverbänden. Einen Mitgliederschwund wegen Corona gab es nicht, die Erwachsenen blieben allesamt dabei, bei den Kindern und Jugendlichen (bis 17 Jahre) gab es vier Abmeldungen.

Wie bekommt ein Trachtenverein das Problem mit dem fehlenden Nachwuchs in den Griff? „Vor zehn Jahren haben wir das Thema in jüngere Hände gelegt – jetzt gibt es drei Jugendleiter im Alter von 25 bis 30 Jahren, die einen ganz anderen Draht zu den Kindern haben“, meint Hollenbach, dessen Töchter Daniela und Andrea ebenfalls im Verein mitwirken.

Auch Vorplattler Peter Burkhart junior tritt heute in die Fußstapfen seines Vaters Peter und seines inzwischen verstorbenen Opas Peter, der auch Gauvorplattler war und Ehrenvorplattler des Vereins ist. Onkel Manfred Burkhart ist der Vereinsmusiker.

Die Gründung

Ludwig Riegel hatte am 7. März 1920 den damaligen Gebirgstrachtenverein Gröbenzell gegründet. Zum allerersten Vorstand wurde Josef Steber (bis 1933) gewählt, die längste Amtszeit an der Spitze des Vereins genoss Max Straßer (1987 bis 2012). „Wie viele andere Vereine haben wir Höhen und Tiefen erlebt, aber wir blicken zuversichtlich in die Zukunft“, sagt Ralf Hollenbach. So heißt es in der Chronik des Vereins: „Als nach dem Zweiten Weltkrieg die aktive Vereinsarbeit wieder angepackt wurde, war es keineswegs leichter als zur Gründungszeit. Aber der Verein hatte Idealisten, die nötig sind, um auch in schweren Zeiten zu bestehen.“

Ziel des Vereins bleibe nach wie vor, das heimische Brauchtum und unsere Kultur an die nächsten Generationen weiterzugeben und zum Wohle der Heimat zu erhalten, betont Hollenbach. „Wir erleben ein neu entfachtes Bewusstsein in der Gesellschaft für das Tragen einer traditionellen Tracht fernab von den früher typischen Oktoberfest-Outfits.“

Alle Informationen

zu den Jubiläums-Feierlichkeiten findet man im Internet auf der Seite https://trachtenverein-groebenzell.de/100-jaehriges-vereinsjubilaeum/.

