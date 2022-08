Amerikanerin sucht ihre Gröbenzeller Ahnen: Waren die Ur-Großväter Brüder?

Von: Kathrin Böhmer

Die einen in Blumen, die anderen in Karos: Gretchen O’Brien mit ihrem Ehemann und ihren beiden Kindern. © Privat

Eine Mutter aus Amerika hat vor wenigen Monaten eine überraschende Nachricht erhalten: Ein Deutscher meldete sich und sagte, dass er mit ihr verwandt sei – was stimmte. Dann begann eine spannende Spurensuche, die die 37-Jährige nun nach Gröbenzell führt.

Gröbenzell – Es war eine überraschende Nachricht, die Gretchen O’Brien dazu brachte, sich aktiv auf die Suche nach ihren familiären Wurzeln in Deutschland zu begeben. Ein Mann aus dem hessischen Hanau teilte der Familienmutter aus Florida vor wenigen Monaten mit, dass er vermutlich ein Blutsverwandter sei. Die 37-Jährige fiel zunächst aus allen Wolken. Konnte das sein?

Plötzlich tauchte ein Verwandter auf

Tatsächlich hatte sie schon fast vergessen, dass sie sich vor langer Zeit einmal auf der Plattform des Unternehmens Anchestry registriert hatte, einer der weltweit größten Anbieter für Ahnenforschung. Man schickt seine DNA ein und es wird abgeglichen, ob das Erbmaterial mit jemandem anderen in der Datenbank zusammenpasst. Und es gab tatsächlich einen Treffer mit Kevin aus Hanau, der rund 8000 Kilometer entfernt Gretchen O’Brienwohnt. „Wir spekulieren, ob unsere Ur-Großväter Brüder waren, aber das konnten wir bislang noch nicht abschließend klären“, erklärt die Frau. Ihre Neugierde war geweckt. Die Spurensuche begann. Sie führte bis nach Gröbenzell.

Vater wusste kaum mehr etwas

So sah das Haus in Gröbenzell wohl in den Siebzigerjahren aus. Die Frage ist: Erkennt es jemand wieder? © Privat

Doch von Anfang an: Gretchen O’Brien ist verheiratet, hat zwei Kinder und einen Mann. Es scheint die typisch amerikanische Familienidylle, auf den Urlaubsfotos sind Mama und Tochter und Papa und Sohn im Partnerlook abgebildet. Die Frauen im Blümchenkleid, die Männer im Karohemd. Familie liegt der Amerikanerin am Herzen. Doch ihr Vater Manfred konnte ihr bislang wenig über ihre Herkunft erzählen. „Mein Vater wusste nicht einmal die Namen seiner Großeltern väterlicherseits.“

Großeltern aus Hessen ausgewandert

Was sie weiß, ist, dass sie in Indiana geboren und aufgewachsen ist. Mit Mädchennamen heißt sie Schulze und ihr Vorname „Gretchen“ (gesprochen „Grättschen“) spricht ebenso für deutsche Wurzeln. Bekannt ist außerdem, dass ihr Vater mit ihrem Opa Herbert und ihrer Oma Eva im Dezember 1954 von Bad Hersfeld (Hessen) in die USA ausgewandert war. Damit verlor sich die Spur zu den Verwandten in Deutschland. „Und mein Vater wusste leider nicht viel“, sagt die Amerikanerin. Er habe mit seinen Eltern kaum darüber gesprochen.

Die Familienmutter mit dem sympathischen Lächeln beschloss, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. In einer Kiste bewahrt sie die Sachen ihres Großvaters auf. Jahrelang schlummerten diese in einem Schrank vor sich hin. Das war ein Fehler, wie sich herausstellte: „Da war so viel Familiengeschichte drin, von der ich niemals wusste.“

Jede Menge Postkarten

Denn Großvater Herbert hatte jede Menge Postkarten, Bilder und Dokumente aufbewahrt, sorgfältig beschriftet. Auf einem Foto war ein Haus abgebildet, auf der Rückseite war eine Gröbenzeller Adresse notiert. „Das half natürlich ungemein.“

O’Brien nutzte das Internet für ihre Recherche. Sie wusste, dass ihr Großvater als Fallschirmjäger im Zweiten Weltkrieg in Nord-Afrika gekämpft hatte und in Kriegsgefangenschaft saß. Eine Facebook-Gruppe gab ihr mehr Aufschluss über die Details. Das motivierte sie, weiterzumachen: Sie trat anderen Facebook-Gruppen bei und puzzelte sich die Spuren ihrer Ahnen zusammen. Sie kam in Kontakt mit anderen, die wiederum fassungslos vor Freude waren über unbekannte Bilder ihrer Lieben. „Eine Frau war so glücklich. Sie hatte dieses Foto ihres Vater noch nie zuvor gesehen.“

Es passierten auch verrückte Sachen: Eine andere Frau, deren Tante den Bruder von O-Briens Großvater geheiratet hatte, meldete sich. Sie schickte ihr aus Mühlhausen in Thüringen ein Foto von O’Briens Urgroßeltern auf einem Balkon. „Ich war schockiert. Denn in den Habseligkeiten meines Großvaters im Schrank fand sich genau das gleiche Bild.“ Das sei surreal gewesen. Nicht alle Angehörigen reagierten allerdings so prompt, manche haben auf ihre E-Mail bis heute nicht geantwortet.

Ihr Großvater hatte noch einen Bruder

O’Brien fand schließlich heraus, dass ihr Großvater noch einen weiteren Bruder hatte: Karl Schulze. Die einzige Information, die sie über ihn hatte, ist, dass er in der Nähe von München wohnte. In dem Schrank fand sie insgesamt sechs Bilder des Hauses in Gröbenzell. „Ich nahm an, dass es das Haus von Karl ist.“ Auch er war ursprünglich einmal aus Mühlhausen.

Aus den Fotos lässt sich schließen, dass Karl eine Ehefrau namens Lisbeth hatte. Offenbar gab es auch einen Sohn und eine Tochter. Karl Schulze war wohl Professor an der Universität. Sein Sohn Zahnarzt, daran zumindest kann sich O’Briens Tante noch erinnern.

Auf einem anderen Foto sind zwei Buben zu sehen. Auf der Rückseite steht: „1975, unsere beiden Enkel Ulf und Stefan. Inzwischen sind sie einen Kopf größer geworden.“ Gretchen O’Brien hofft nun, dass das ihre Chance ist. „Ich würde sie und ihre Kinder wahnsinnig gerne kennenlernen.“

Sie schrieb Schulzes an

Da soll ihr wieder das Internet helfen. „Es gibt nicht viele Ulf Schulzes auf Facebook, also habe ich ihnen in meiner Verzweiflung allen eine Nachricht und ein Foto gesendet.“ Bislang haben von neun zwei geantwortet, die es aber nicht waren. Außerdem postete die 37-Jährige die Bilder in der Gröbenzell-Gruppe und verband dies mit einem Aufruf.

O’Brien weiß auch um die Gefahren ihrer Suche. Sie arbeitet bei Gericht und hat so einige Erfahrungen mit allerlei Betrugsmaschen. Gerade im Internet treiben sich viele herum, die es nicht gut mit einem meinen. Aber bislang hätte sie selbst keine schlechten Erfahrungen gemacht.

Trip zu Verwandten ist geplant

Die Mutter aus Florida wird dran bleiben. Wenn sie Kontakte in Gröbenzell bekommt, will sie die Verwandtschaft auch besuchen. Ganz praktisch: „München hat seit jeher zu meinen liebsten Reisezielen gehört“, sagt sie. Zusammen mit ihrem Ehemann will sie im kommenden Jahr zwei Wochen nach Deutschland kommen. Im August oder September, das hänge von den Flugpreisen ab. Aber sie will unbedingt einmal auf das Oktoberfest und nach Neuschwanstein. „Ja, ich weiß, total touristisch“, kommentiert sie. Aber eigentlich ist es ja auch irgendwie eine Heimkehr.

