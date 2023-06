Anlaufstelle für Jugend macht samstags zu - Kritik von der SPD

Von: Hans Kürzl

Das Rathaus in Gröbenzell © Weber

Die Jugendbegegnungsstätte in Gröbenzell soll in Zukunft zwar unter der Woche länger öffnen, dafür aber samstags zu sein. Dagegen gab es vor allem aus den Reihen der SPD-Fraktion Widerstand.

Gröbenzell – Die Jugendbegegnungsstätte Impuls 8406 (JBS) war kürzlich Thema im Gröbenzeller Gemeinderat. Es ging um die neuen Öffnungszeiten. Da gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Der Treffpunkt wird in Zukunft unter der Woche während der Schulzeit länger offen sein: 37 statt wie bisher 31 Stunden, in den Ferien 37,5 statt 32 Stunden. Dafür gab es im Gremium eine große Mehrheit. Allerdings: Samstags soll die JBS künftig ganz geschlossen bleiben.

Dagegen hatte die SPD-Fraktion Widerstand geleistet. „Auch am Wochenende braucht es eine Anlaufstation“, hatte der Fraktionsvorsitzende Peter Falk argumentiert. Mit dem Samstag erreiche man noch weitere Gruppen, „weil da die Schulen geschlossen haben“.

Gemeinderat lehnt ab

Falk verwies zudem auf Einrichtungen in Nachbarkommunen wie Puchheim. Dort sei zumindest an zwei Samstagen im Monat geöffnet. Die SPD-Fraktion versuchte es schließlich mit einem Kompromissvorschlag. Doch ihre Idee, am Montag geschlossen zu halten und dafür am Samstag zu öffnen, wurde vom restlichen Gemeinderat abgelehnt.

Denn JBS-Leiterin Steffi Ruijters hatte dargelegt, dass die Besuchszahlen am Samstag in aller Regel geringer seien als unter der Woche. „Deswegen macht der Samstag in den Ferien gar keinen Sinn.“ Da würden Kinder und Jugendliche eher wochentags Beschäftigung benötigen. „Am Wochenende können sich durchaus auch mal die Eltern kümmern.“

Darauf ging Brigitte Böttger (CSU) ein. „Die JBS übernimmt Aufgaben, die früher Eltern wahrgenommen haben.“ Unter der Woche bedeute die Begegnungsstätte allerdings eine spürbare Entlastung für Eltern, vor allem aber für Alleinerziehende. Unterstützung erhielt die JBS außerdem noch von Cornelia Aicher-Leonbacher (FW). „Vom Personal wird das beste aus den Möglichkeiten gemacht.“ Das gilt für Grünen-Sprecher Daniel Holmer eben auch für die Öffnungszeiten: „Dass nun an vier statt wie bisher an zwei Tagen bis 21 Uhr geöffnet ist, ist eine tolle Sache.“

Homepage?

Ein gut zwei Jahre zurückliegender Beschluss des Gemeinderates wird dagegen wohl nicht mehr umgesetzt. Anton Kammerl (CSU) hatte daran erinnert, dass man demnach der JBS eine eigene Homepage zugestehen wollte. „Jugendliche werden wohl eher weniger auf die Gemeinde-Site gehen“, sagte der CSU-Fraktionsvorsitzende. Zudem könne man die JBS auf einem eigenen Internetauftritt ausführlicher darstellen.

Dem entgegnete die Leiterin Ruijters, dass man sich auf der Gemeinde-Homepage relativ gut aufgehoben fühle. „Wir haben dort unseren eigenen Bereich“, sagte sie. Verbesserungsbedarf sah Ruijters dagegen bei den Räumlichkeiten. „Die sind vergleichsweise alt. Die könnten durchaus etwas Auffrischung vertragen.“

