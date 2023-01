Bäcker zieht auf ehemaliges Hexe-Areal

Im März wie geplant fertig: Der Neubau auf dem einstigen Hexe-Areal. © sus

Dort, wo einst die Kult-Kneipe Hexe und die alte Apotheke in Gröbenzell waren, wird in wenigen Wochen ein neuer Bäcker aufmachen. In unmittelbarer Nachbarschaft zum Ihle. Neue Mieter sind außerdem eine Arztpraxis und eine Bank.

Gröbenzell – So mancher Gröbenzeller hat sich in den vergangenen Wochen schon die Frage gestellt: Welche Geschäfte ziehen wohl in den großen Neubau am Bahnhof? Nun steht fest: Gröbenzell bekommt einen neuen Bäcker samt neuem Café. Ein Biobäcker wird in wenigen Wochen, im März oder April, in den Neubauten an der Kirchenstraße eröffnen.

Dort, wo einst die Hexe und die alte Apotheke standen, hat eine Germeringer Wohnbaufirma zwei neue Gebäude erstellt. Im Herbst 2020 war mit dem Bau begonnen worden. Es lief alles nach Plan: Ende März soll alles fertiggestellt werden. Derzeit sind die Pflasterer rund um die Gebäude aktiv.

Ein Biobäcker aus Augsburg wird eine der vier rund 210 Quadratmeter großen Gewerbeeinheiten im Erdgeschoss der Neubauten beziehen und dort neben dem Verkauf von Brot, Brezn, Semmeln und Kuchen ein Café betreiben. Nur wenige Meter von einer anderen Bäckerei entfernt, auch aus dem Augsburger Raum, die ebenfalls Sitzgelegenheiten und unter anderem Frühstück anbietet. Zudem wird eine kieferorthopädische Praxis neu eröffnen.

Wie Frederic Fontein, einer der beiden Geschäftsführer der Germeringer Wohnbaufirma berichtet, werden die beiden weiteren Gewerbeeinheiten von einer Geschäftsstelle der Volks- und Raiffeisenbank und einer bereits in der Gröbenbachgemeinde ansässigen Kinderarztpraxis genutzt werden.

Die in den Geschossen darüber ebenfalls neu entstanden 23 Wohnungen, überwiegend Zwei- zudem Dreizimmerwohnungen, sind großteils bereits verkauft und sind teils zur Vermietung angeboten. Eine Tiefgarage bietet ausreichend Stellplätze für die Autos der Bewohner und die beiden Aufzüge die Möglichkeit die Obergeschosse der Gebäude atemschonend zu erreichen. (sus)

