Wildmooshalle trägt nun seinen Namen - ein Interview

Von: Guido Verstegen

Paul Barth. © Verstegen

Die Sportart Judo und Gröbenzell sind untrennbar mit dem Wirken von Paul Barth verbunden. Jetzt trägt die Wildmooshalle den Namen des Olympia-Dritten der denkwürdigen Spiele 1972 in München.

Mit dem Tagblatt hat der 77-Jährige über das Jubiläum gesprochen – und ebenso sein persönliches Denkmal.

Das Olympia-Jubiläum hat uns in den vergangenen Monaten gefühlt immer und überall begleitet. Sind Sie zu Ihrer eigenen persönlichen Zeitreise gestartet?

Es ist schön, das alles noch einmal zu erleben. Aber es war tatsächlich auch ein bisschen viel. Es gab noch andere tolle Olympiaden, wie in Mexiko 1968 zum Beispiel, die sind aber mehr oder weniger vergessen.



Waren Sie bei der großen Gedenkveranstaltung zum 50. Jahrestag?

Ich wollte, konnte aber nicht – da musste ich zum Schulanfang von unserem Enkelkind. Da hat die Familie mich überstimmt, und es ging rauf nach Oldenburg.



Große Liebe und schwerer Schicksalsschlag Wenn Paul Barth auf Olympia 1972 zurückschaut, dann ist dieser Blick fest verknüpft mit einer Begegnung, die sein Leben auf andere Weise veränderte: Kurz vor den Spielen lernte er bei einem Lehrgang in der Schweiz abends in der Disco seine Evi kennen: „Liebe auf den ersten Blick!“ Vor 50 Jahren heiratete das Paar in Gröbenzell kirchlich. Es erlebte viele Höhen und auch Tiefen. Mit 17 Jahren verunglückt einer der beiden Söhne im Urlaub tödlich. Barth selbst erleidet 2017 bei der Besteigung des Vesuvs einen Herzinfarkt und liegt fünf Monate im Koma. „Es war ein langer Weg zurück ins Leben“, sagt der 77-Jährige.

Zuhause präsentiert er stolz seine olympische Medaille und den Bayerischen Löwen. „Den hat nicht jeder gekriegt, das habe ich inzwischen mitbekommen – aber die Söhne von Franz-Josef Strauß waren damals beim TSV Großhadern bei mir im Judo-Training. Und seine Frau Marianne hat die beiden immer gebracht und abgeholt, drum habe ich sie auch sehr gut gekannt.“

Vier Tage vor dem Attentat auf die israelische Mannschaft hatten Sie Ihre Bronzemedaille gewonnen. War es aus Ihrer Sicht die richtige Entscheidung, dass die Spiele nicht abgebrochen wurden?

Absolut! Das war ein wichtiges Zeichen, mit dem man klar gemacht hat: ,Wir lassen uns nicht unterkriegen!’ Natürlich war für mich bei den Spielen die Luft raus, ich habe das alles nicht mehr genießen können. Aber wenn meine Kämpfe erst noch gekommen wären, hätte das Drumherum für mich keine Rolle gespielt. Dann hätte ich mich reingehängt, das hätte dann wohl keinen Unterschied für mich als Sportler gemacht, der so lange auf diesen Moment hingearbeitet hat.



Haben Sie sich denn bei den European Championships ins Stadion gesetzt und die großartige Stimmung dort genossen?

Ich habe das im Fernsehen verfolgt. Das war eine schöne Sache. Auch mit der Idee, die Wettbewerbe an öffentlichen Plätzen zu veranstalten – ich denke da nur an die Kletterer am Königsplatz…



…das Ganze hatte was von 1972, als die Dressurreiter vor der malerischen Kulisse von Schloss Nymphenburg um die Medaillen kämpften. Sie haben über viele Jahre hinweg alles rund um die Spiele 1972 gesammelt und mit dem Münchner Stadtmuseum nun endlich einen adäquaten Abnehmer gefunden, der Ihre über 1300 Erinnerungsstücke ausstellen wird. Wie fühlt sich das an?

Darüber bin ich sehr froh, da steckt eine Menge Arbeit drin, ich habe zu jedem einzelnen Objekt Buch geführt und die Informationen festgehalten. Da war wirklich alles dabei – vom Plexiglas-Teil aus der Dachkonstruktion bis zum Hinweisschild vom Zahnarzt, der damals im olympischen Dorf seine Praxis hatte.



Speerwurf-Olympiasieger Klaus Wolfermann hat dem Museum seinen offiziellen Trainingsanzug gestiftet. Sie beide haben sich all die Jahre nicht aus den Augen verloren. Wie kam das?

Ich habe damals eine Fußballmannschaft aus Olympia-Teilnehmern organisiert, die überall in Bayern gespielt hat. Mein Gedanke war immer, wir müssen etwas machen, das die Athleten zusammenschweißt. Dass die nicht erst bei Olympia zusammenkommen, sondern dass die sich kennen und gegenseitig pushen. Und über die Jahre ist da eine richtige Clique entstanden.



1979 sind Sie nach Gröbenzell gezogen. Die Judo-Abteilung im 1.SC Gröbenzell haben Sie bereits 1973 gegründet. Heute sind das rund 200 Mitglieder. Wie schauen Sie auf die aktuelle Entwicklung?

Corona hat in den vergangenen Jahren alles durcheinandergebracht. Das ist auch an den Judoka nicht spurlos vorüber gegangen, aber die fangen sich wieder. Und die beiden Frauen an der Spitze (Christa Frey, 1. Vorstand und Margit Dippold, 2. Vorstand, Anm. d. Red.) machen das super. Auch bei den Mannschaften sind es eher die Mädels, die vorangehen.



Wie wird das jetzt künftig für Sie sein, wenn Sie die Paul-Barth-Halle betreten?

Ehrlich gesagt, ist mir das ein bisschen peinlich. Als ich die Abteilung aufgebaut habe, haben mir viele Freunde sehr geholfen. Wie zum Beispiel Gerd Egger, der heute in Eichenau wohnt. Oder auch Gerhard Steidele. Wenn du Top-Trainer hast, lernt der Nachwuchs viel schneller, da sparst du schon mal viel Zeit. Und wenn ich’s mir recht überlege, könnte die Halle auch nach dem damaligen Bürgermeister Eicke Götz benannt werden – der hat schließlich dafür gesorgt, dass die Dreifachturnhalle gebaut wurde. Aber ich fühle mich natürlich sehr geehrt und verstehe das auch als eine Art Aufforderung.



Inwiefern?

Abgesehen davon, dass ich mir jetzt wieder einen Judoanzug gekauft habe, weil ich den anderen verschenkt habe und wegen der Muskulatur wieder selbst mehr auf die Matte gehen will, möchte ich gerne wieder verstärkt mein Wissen vermitteln, beobachte ab und zu mal eine Mannschaft, könnte den Trainern Tipps geben oder die Schwächen der eigenen Sportler analysieren. So könnte ich etwas zurückgeben.

