Ab jetzt können Bürger Bücher abgeben

Noch sind es über zwei Monate, bis einer der größten Bücherflohmärkte der Region wieder seine Türen öffnet. Die Vorbereitungen laufen in Gröbenzell aber bereits auf Hochtouren. Die Logistik ist jedes Jahr aufs Neue eine Herausforderung.

Gröbenzell – Bald ist es wieder so weit. Dann platzt die Wildmooshalle aus allen Nähten. Traditionell am Wochenende nach Aschermittwoch bietet der Bücherflohmarkt Bücher, Spiele, CDs, DVDs und Schallplatten für wenig Geld zum Verkauf an. Am Samstag, 29. Februar, von 10 bis 17 Uhr und am Sonntag, 1. März, von 10 bis 16 Uhr hat der Verkauf zugunsten zahlreicher Hilfsprojekte im In- und Ausland geöffnet. In rund 80 000 Büchern und anderen Artikeln können die Besucher dann stöbern. Eine logistische Meisterleistung der Organisatoren.

Neue Räume für Kisten und Bücher mussten gefunden werden

Die Vorarbeit ist daher schon angelaufen. Renate Müller und Ulrike Michel hatten zum ersten Vorbereitungstreffen eingeladen. So manches große Problem war bereits im Vorfeld gemeistert worden. Die Bücher werden in der Regel in alten Bananenkisten zum Verkauf angeboten, gelagert wurden die leeren Kisten zwischen zwei Flohmärkten in den vergangenen Jahren im Dachgeschoss der alten Bahnhofswirtschaft. Doch diese wird derzeit abgerissen, die Kisten benötigten also eine neue Unterkunft. Diese wurde auch gefunden. Eine Firma im Gewerbegebiet stellte ihre Kellerräumen zur Verfügung.

Auch eine weitere Suche endete erfolgreich. Die Bücher, die in der Wildmooshalle zum Verkauf angeboten werden, werden von Spendern angeliefert und müssen sortiert werden. Und dafür ist viel Platz erforderlich. Im vergangenen Jahr konnten die Kellerräume eines früheren Möbelhauses genutzt werden, doch diese Räume stehen heuer nicht zur Verfügung. Doch Müller und Michel haben auch dieses Problem gemeistert. Nur wenige Meter von den eingelagerten Bananenkisten entfernt, können sie eine Halle unentgeltlich nutzen. Lediglich die Nebenkosten müssen bezahlt werden. Was sie für die Halle aber noch benötigen, ist eine Heizung.

Auf voraussichtlich 110 Paletten werden die Bücher angeliefert

Anschließend beginnt für die mehr als 100 Helfer die Sortierarbeit. Jedes Buch wird durchgeblättert, mit einem Preis versehen und in eine von insgesamt 150 Kategorien einsortiert. Danach kommen die Bücher je nach Kategorie in eine der Bananen- oder Gemüsekisten. Und hier müssen sie so eingeordnet werden, dass die Titel von den Flohmarktbesuchern bequem gelesen werden können. Die Kisten werden dann auf Paletten zwischengeparkt.

Am Aschermittwoch ist dann Großeinsatz angesagt. Die geschätzt 110 Paletten müssen in die Wildmooshalle transportiert werden. Ein Tag ist dafür vorgesehen, erläutert Renate Müller. In der Wildmooshalle geht es dann weiter, hier müssen Biertische aufgestellt werden, auf denen die geschätzt 2000 Kisten dann aufgereiht werden. So manches Literaturgenre wird dabei noch in Unterkategorien nachsortiert. An den Wänden werden Pläne zur Orientierung aufgehängt – damit jeder Besucher seine gewünschte Kategorie gleich findet. Am Freitagabend muss dann alles fertig sein, sodass am Samstag, 29. Februar, pünktlich um 10 Uhr die Tore geöffnet werden können.

Möglichkeit zur Bücherabgabe

Die Abgabezeiten sind am Donnerstag, 2. Januar, von 10 bis 13 Uhr. Ebenso am Freitag, 3. Januar, von 15 bis 18 Uhr, am Samstag, 4. Januar, von 10 bis 13 Uhr, am Dienstag, 7. Januar, von 10 bis 13 Uhr und am Mittwoch, 8. Januar, von 15 bis 18 Uhr. Dann können die Spender ihre Bücher, Spiele, CDs, DVDs und Schallplatten in die Halle Am Weidegrund 1/Oppelner Straße bringen. Der Bücherflohmarkt selbst findet dann am Wochenende 29. Februar/1. März statt. Weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es unter www.groebenzeller-buecherflohmarkt.de

