17-jähriger Münchner wird vom Opfer zum Täter

Erst wollte ein Unbekannter einen 17-jährigen Münchner angreifen, ließ sich aber davon abbringen. Doch der Jugendliche rastete deshalb so aus, dass er selbst einen Mann angriff.

Gröbenzell - Alkohol und Eifersucht ist keine gute Kombination. Das zeigte sich wieder in der Nacht auf Samstag am Wildmoosgelände in Gröbenzell. Es bislang Unbekannter wollte gegen 23.25 Uhr mit einer Bierflasche auf einen 17-jährigen Münchner losgehen. Er war wohl eifersüchtig auf den jungen Mann. Der Unbekannte konnte jedoch von anderen Jugendlichen davon abgehalten werden und verschwand daraufhin.

Der versuchte Angriff brachte den jungen Münchner aber so auf, dass er selbst ausrastete und zu randalieren begann. Ein 18-jähriger Olchinger wollte den Jugendlichen beruhigen, doch der war so in Rage, dass er auf den Olchinger einschlug. Außerdem biss er mehrmals zu. Der 18-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Der Münchner war stark angetrunken

Erst die eintreffenden Polizisten konnten den Randalierer stoppen. Er wurde in die Dienststelle nach Olching gebracht und einem Alkoholtest unterzogen. Dabei kam ein stolzer Wert von zwei Promille raus. Anschließend wurde der Halbstarke seinem Vater übergeben. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.

Von dem ursprünglichen Angreifer fehlt bislang noch jede Spur. Daher bittet die Polizei Olching darum, dass sich Zeugen unter der Telefonnummer (08142) 29 30 melden sollen.

