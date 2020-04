Ein Schutzpatron gegen Pest und Seuchen

Gröbenzeller Holzkünstler hat den Heiligen Rochus vor der katholischen Kirche aufgestellt. Er soll Hoffnung verbreiten und vor dem gefährlichen Virus schützen.

Gröbenzell – Das Coronavirus hat das Leben der Menschen auf der ganzen Welt grundlegend verändert. Auch in Gröbenzell. Gearbeitet wird mittlerweile großteils im Homeoffice, zahlreiche Geschäfte haben geschlossen, Veranstaltungen sind abgesagt, die Menschen sollen nur im Familienverband auf die Straße. In der Gemeinde könnte aber so mancher Bürger Hoffnung schöpfen,von dem Virus verschont zu werden: Der Heilige Rochus, Schutzpatron gegen Pest und Seuchen, steht nämlich seit einer Woche vor der katholischen Kirche.

Die Kirchenlinde wurde 2018 gefällt

Der Holzbildhauer Michael Jaumann hat die Figur geschaffen. Eine Figur aus Ahornholz, die in einem Stammstück der früheren Kirchenlinde steht. Die knapp 100 Jahre alte Linde stand vor der Kirche, sie ist Anfang vergangen Jahres gefällt worden. Der Baum war krank und nicht mehr zu retten. Obwohl ihn die Pfarrei regelmäßig pflegen ließ, brach im Juni 2018 ein großer Ast ab. Wenig später gab der Bauausschuss der Gemeinde den Baum zur Fällung frei. Die Gefahr, dass jemand durch herunterfallende Äste verletzt werden könnte, war zu groß.

Einen Teil des Holzes hatte Jaumann von der Gröbenzeller Holzschnitzerei Kreutz erhalten. Er hatte bereits damals versprochen, dass die Kirche das Werk erhält, das aus dem Holz entsteht. Mittlerweile war das Holz getrocknet und Jaumann kam anlässlich des grassierenden Coronavirus die Idee, dem Heiligen Rochus darin einen Platz zu geben.

Der Heilige Rochus soll Pestkranke sogar geheilt haben

Geboren wurde der Heilige Rochus der Legende nach um 1295 im französischen Montpellier als Sohn reicher Eltern. Nach dem Tod seiner Eltern verschenkte er sein Vermögen und trat in den Orden des heiligen Franziskus ein. Auf einer Pilgerreise nach Rom 1317 traf er auf zahlreiche Pestkranke und pflegte diese.

Mit Hilfe des Kreuzzeichens soll er Pestkranke sogar geheilt haben. Auf seiner Rückreise nach Montpellier aber erkrankte er selber an am Schwarzen Tod. Ihm kam aber kein Mensch zu Hilfe. Er zog sich in einen Wald zurück, wo er von einem Hund ernährt wurde.

Wieder geheilt kehrte er in seine Heimat zurück, wo er aber als Spion verhaftet, in den Kerker geworfen und dort bis zu seinem Tod 1327 vergessen wurde. Nach seinem Tod aber wurde er verehrt und zum Patron gegen Pest, Seuchen, Cholera, Unglücksfälle, für die Kranken, Ärzte und Siechenhäuser. Dargestellt wird er in seiner Pilgerrüstung mit einer Pestbeule über dem Knie. In Gröbenzell steht er vor dem Haupteingang der katholischen Kirche, gut zu sehen, gleichzeitig aber geschützt vor Regen und Schnee.

von Susanne Schwind

