Wirt schmeißt hin und klagt über Baustelle

Der Wirt des Gasthauses Alte Schule in Gröbenzell hört nach acht Jahren auf. Er klagt über gravierende Probleme in der Zusammenarbeit mit der Gemeinde. Eine Rolle spielt auch die Baustelle direkt gegenüber, wo derzeit das neue Rathaus entsteht.

Gröbenzell – Thomas Letsch, der Wirt der Alten Schule, hat sich acht Jahre lang wohl gefühlt in Gröbenzell. Er war etabliert und beliebt: Sechs Mal nacheinander wurde ihm der Stern der Gastlichkeit verliehen, eine Auszeichnung der Münchner Brauereien. Seine Einkünfte erzielte Letsch nicht nur durch das Gasthaus. Ihm war das Bewirtungsrecht für die gesamte Alte Schule eingeräumt worden. Das Obergeschoss wird häufig von Vereinen genutzt. Zudem bekochte Letzsch jahrelang die Kinder der Ährenfeldschule.

Trotzdem ist dieses Kapitel nun zu Ende: Am 17. März verlässt Letsch das Gasthaus. Bereits im Dezember hatte er das Pachtverhältnis gekündigt. Der Gastronom betont: „Ich gehe schweren Herzens.“ Auslöser seien Differenzen mit der Gemeinde, der die Alte Schule gehört.

+ Die Rathausbaustelle liegt in direkter Nachbarschaft zu der Wirtschaft. © Weber

Der Gastronom kritisierte, dass die Pacht hätte erhöht werden sollen und das, obwohl er eine Riesenbaustelle vor der Haustür hat. Gegenüber wird derzeit das neue Rathaus gebaut. „Seitdem gibt es erhebliche Probleme, die nicht mehr tragbar sind.“ Die Poststraße sei gesperrt, ein Teil Gröbenzells sei quasi von ihm abgeschnitten. Zudem seien Parkplätze für sein Lokal verloren gegangen.

Das sieht Bürgermeister Martin Schäfer (UWG) anders: Parkplätze stünden zahlreich in der Rathausstraße, in der benachbarten Tiefgarage, auf dem Rathausplatz und neben der früheren Polizeidienststelle zur Verfügung. Er erklärte, dass auf der Baustelle in der Regel ab 17 Uhr nicht mehr gearbeitet werde und freitags bereits mittags Schluss ist. Letsch aber öffne sein Lokal wochentags (außer Freitag) erst um 16 Uhr.

Der Wirt der Alten Schule führt allerdings ein weiteres Problem an: Seit August war ein Heizungsrohr defekt und dieses sei erst im November repariert worden. Für ihn habe dies die fatale Folge gehabt, dass er immer wieder seinen Gasherd nicht benutzen konnte.

Bürgermeister Schäfer räumte ein: „Für einige Tage hat es einen Ausfall gegeben.“ Doch das Rohr sei repariert. Zur etwaigen Pachterhöhung äußert sich Schäfer nicht. Dies sei eine nicht-öffentliche Angelegenheit. Allerdings machte er klar, dass die Gemeinde über derartige Themen nicht mit dem Wirt der Alten Schule verhandle. Denn Pächter der Gaststätte ist die Brauerei Paulaner. Und diese sucht derzeit einen neuen Wirt, berichtet die Pressesprecherin Birgit Zacher.

von Susanne Schwind