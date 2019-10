Hund beißt Briefträger ins Bein

Schon immer waren sich Hunde und Postboten nicht grün. Das musste jetzt ein Briefträger in Gröbenzell erneut schmerzlich feststellen. Ein Hund biss ihm ins Bein.

Gröbenzell - Es gibt Dinge auf der Welt, die werden wohl immer so bleiben. Das Marmeladenbrot fällt unweigerlich immer auf die beschmierte Seite. An der Supermarktkasse, an der man steht, dauert es grundsätzlich immer am längsten. Und Hunde und Briefträger werden und sind keine Freunde. Eine Tatsache die auch ein 41-jähriger Postbote am vergangenen Mittwochvormittag in Gröbenzell wieder schmerzlich feststellen musste.

Gröbenzell: Hund verbeißt sich in Briefträger-Bein

Er war gerade auf seiner Tour in der Birkenstraße unterwegs, als das Unglück seinen Lauf nahm. Der 41-Jährige warf wie gewohnt einige Briefe in einen Briefkasten und war schon auf dem Weg das Grundstück zu verlassen, als hinter ihm die Tür des Hauses aufging. Herausgestürmt kam ein Hund der geradewegs auf dem Briefträger zu hielt. Der Vierbeiner verbiss sich sogleich im Bein des Postboten und verletzte ihn dabei leicht.

Jetzt droht dem Hundebesitzer eine empfindliche Strafe, denn der Postzusteller hat ihn angezeigt. Die Polizei ermittelt bereits wegen fahrlässiger Körperverletzung.

