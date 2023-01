Die Anlieferung hat begonnen: Buch für Buch zum Riesen-Flohmarkt

Von: Kathrin Böhmer

Der Andrang in den ersten Stunden ist groß. Die Helfer haben aber auch mit Widrigkeiten durch die Energiekrise zu kämpfen. © Weber

Der Countdown bis zum größten Bücherflohmarkt Bayerns tickt bereits. In dieser Woche werden die Bücher angeliefert, diesmal an einer neuen Sammelstation in Gröbenzell.

Gröbenzell – Es ist noch nicht einmal 10 Uhr und schon reiht sich ein Auto an das andere. Menschen schleppen Kisten und Taschen voller Bücher über den Bürgersteig vor dem kleinen Häuschen an der Alpenstraße 68. Mit einem Wums werden die Kartons auf den Bierbänken abgestellt, wo etwa Hannelore Hildmann wartet. „Jedes Jahr der gleiche Stress“, sagt sie und strahlt. „Aber wenn man das einmal gemacht hat, ist das wie eine Sucht.“

Helferzahl konstant bei um die 100

Hildmann gehört seit acht Jahren zu den konstant rund 100 Helfern des Vereins „Gröbenzell hilft“. Dieser veranstaltet seit 30 Jahren den nach eigenen Angaben größten und bestsortierten Bücherflohmarkt Bayerns, wo man ebenfalls Schallplatten, CDs, DVDs und Spiele erwerben kann. Doch bevor die Besucher wieder zu Tausenden am 25. und 26. Februar in die Paul-Barth-Halle (ehemals Wildmooshalle) strömen können, bedarf es einiger Vorbereitungen.

So ist der Verein eigentlich immer auf der Suche nach einer Schaltzentrale, wo die Tage der Annahme über die Bühne gehen und die Bücher einige Wochen gelagert werden können. Stationen waren schon am Weidegrund, im alten Rathaus und im ehemaligen Möbel Fahr. Der Besitzer suchte aber dauerhafte Mieter, was natürlich nicht infrage kommt.

Glücksgriff mit ehemaligem Laden

Die gute Nachricht: „Dieses Mal hatten wir einen Glücksgriff“, berichtet Vorsitzende Ulrike Michel. Einer aus dem Helferkreis habe vor Monaten darauf hingewiesen, dass das ehemalige Geschäft „Crazy Shirt“ leerstehe, da könne man es doch einmal versuchen. Tatsächlich kam im November die Zusage, zu sehr günstigen Bedingungen. „Ich würde sagen, wir zahlen eher eine symbolische Miete.“ Die Hoffnung ist groß, hier zumindest noch im nächsten Jahr Asyl zu finden, das hänge aber von dem Investor und dem Bauprojekt ab, das auf dem Areal geplant sei.

Die Schwierigkeit jetzt war, dass es weder Strom noch Heizung gab. „Gott sei Dank haben wir unter unseren Helfern viele Talente und Berufssparten“, berichtet die Vereinsvorsitzende. Sie sorgten dafür, dass relativ unkompliziert Licht in den Räumen brennt und die Helfer es beim Sortieren mollig warm haben. Günstig ist das in Zeiten der Energiekrise nicht. „Allein die Preise für die Geräte sind über ein Drittel teurer geworden.“ Aber am Ende konnte alles rechtzeitig fertiggestellt werden.

So kann es am Dienstag, 3. Januar, dem ersten Annahmetag, um 10 Uhr, losgehen. Überall wuselt es wie im Bienenstock. „Es ist die hektischste Zeit gerade“, sagt Renate Müller, ebenfalls Vereinsvorsitzende. Viele Helfer sind zwar routiniert, aber in den neuen Räumen ist halt doch wieder einiges anders. Da steckt schon einmal eine „Ameise“ (kleines Wägelchen) in der engen Tür fest, während andere durchwollen. Schnell muss es gehen, um dem Andrang Herr zu werden, so viel steht fest.

So sollten die Bücher verstaut werden

Dabei kann man helfen: Die Bücher sollten in Kartons gelegt werden, nicht in Taschen, die man wieder mitnehmen will und die erst ausgeräumt werden müssen. Wenn die Fracht verstaut ist, geht es in den Sortierraum, teils werden die schweren Kisten mit Muskelkraft getragen, teils helfen Wägelchen, die Firmen zur Verfügung stellen. Die schieben zum Beispiel Neuntklässler des Gröbenzeller Gymnasiums, die im Rahmen eines Ehrenamtsprojektes dabei sind.

In den Innenräumen findet dann die erste Sichtung auf diversen Bierbänken statt. Später wird alles ganz genau sortiert. Bislang waren es rund 80 000 Bücher, die in über 200 Kategorien eingeteilt werden. Das ist eine Mammutaufgabe, auf das Ergebnis sind die Veranstalter aber sehr stolz. Und die Käufer haben eine viel bessere Orientierung, wenn sie nach Krimi, Roman & Co. schauen.

Gelagert werden die Waren für den Flohmarkt in einer Art großen Garage nebenan. Hier türmen sich schon die Paletten. Allerdings bereitet auch hier die Energiekrise Probleme. „Wir brauchen normal 100 Paletten, jetzt haben wir erst 68“, erklärt Vereinsvorsitzende Michel. Der Grund: Die Stapelhilfen aus Holz werden derzeit von den Firmen lieber verheizt als verschenkt. Zu den Spendern gehört ein Kartoffelbauer.

Nach der Annahme wird sortiert

In den kommenden Wochen wird fleißig sortiert. Dann werden die Paletten zur Wildmoosstraße gebracht. Auch hier unterstützen lokale Gewerbetreibende mit Sprintern. „Die zu mieten ist gerade sehr teuer“, sagt Michel. Der Verein muss haushalten. Der Reinerlös geht an 28 Hilfsprojekte. „Und wir sind ehrgeizig, die Summen der vergangenen Jahren zu erzielen“, sagt Renate Müller.

Die Gemeinde hilft, indem sie die Paul-Barth-Halle und Nebenräume kostenfrei zur Verfügung stellt, so wie allen Vereinen im Ort. Wenn dann der größte Bücherflohmarkt Bayerns aufgebaut ist, wird eine an der Kasse sitzen: Hannelore Hildmann, die von der Annahmestelle. „Das ist dann der absolute Höhepunkt“, sagt sie. Und dafür lohnt sich der ganze Stress.

Die Anlieferung

läuft noch weiter: Mittwoch, 4. Januar, 14 bis 17 Uhr, Donnerstag, 5. Januar, 10 bis 13 Uhr, Samstag, 7. Januar, 10 bis 13 Uhr, sowie Montag, 9. Januar, 14 bis 17 Uhr. Informationen erhält man auch im Internet auf www.groebenzeller-buecherflohmarkt.de. Der Markt findet im Februar statt.

