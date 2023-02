Größter Bücherflohmarkt Bayerns: Vom Kochbuch bis zum Watzmann-Gemälde

Von: Andreas Schwarzbauer

Zum 30. Mal fand der größte Bücherflohmarkt Bayerns statt. Seine Beliebtheit hat der große Verkauf in den vergangenen Jahren nicht verloren – und so fanden sich in der Paul-Barth-Halle zahlreiche Fans von Krimis und Romanen, aber auch Sammler von CDs und DVDs wieder. © Peter Weber

Eine lange Schlange und gut gefüllte Sporthalle: Der Andrang beim Gröbenzeller Bücherflohmarkt ist auch heuer groß. Neu ist in diesem Jahr eine Kunstecke mit Gemälden und Fotografien. Um die teilweise anonym gespendeten Kunstwerke einzuordnen, mussten die Organisatoren allerdings Detektivarbeit leisten.

Gröbenzell – Rund 80 000 Bücher, 10 000 Schallplatten und 20 000 CDs und DVDs stapeln sich in der Paul-Barth-Halle beim größten Bücherflohmarkt Bayerns. Unzählige Besucher schlendern zwischen den Verkaufstischen umher. „Als wir am Samstagmorgen geöffnet haben, standen die Besucher bis zum Altenheim Schlange“, sagt Renate Müller vom Organisationsteam. Besonders beliebt bei den Kunden seien Bilderbücher und Krimis, verrät sie. Kochbücher, die in den Vorjahren ein Verkaufsschlager waren, gingen dagegen nicht mehr so gut.

Neu ist heuer beim Bücherflohmarkt eine Kunstecke. Ein Ehepaar aus Unterschleißheim bewundert dort ein Bild des französischen Malers Jacques Yankel. Nach kurzer Diskussion kaufen sie es. „Ich bin überrascht, dass es Kunstwerke von so hoher Qualität gibt. Das ist schon etwas Besonderes“, sagt die Frau.

Für das Flohmarkt-Team bedeutet das eine neue Herausforderung, denn manches Werk hätten die Spender ohne Informationen über Künstler oder Motiv abgeben. „Die Leute wollen aber wissen, wer es gemalt hat und was es zeigt“, sagt Lisa Röhrl. Deshalb wurde sie schon zur Detektivin. Zwei Drucke beispielweise zeigen Berge im Hintergrund. Röhrl fragte daraufhin ihren Mann, einen begeisterten Kletterer. Dieser erkannte den Watzmann. Durch diesen Hinweis fand sie heraus, dass die Bilder von Fritz Richter stammen. „Das macht viel Spaß und bei den Besuchern kommt der Kunstbereich gut an“, sagt Lisa Röhrl.

Auch Hartmut Bierer aus Gröbenzell gefällt das neue Angebot. „Das ist eine nette Ergänzung.“ Er ist allerdings vor allem wegen der Schallplatten da. „Ich habe eine LP von Pink Floyd gesucht, aber die waren schon alle weg.“ Bücher will er heuer keine kaufen. „Wir haben schon so viele daheim.“ Er habe deshalb im Vorfeld sogar einige Fachbände für den Flohmarkt gespendet.

Bei Peter und Rosina Pregler aus Adelshofen fehlt ebenfalls zu Hause der Platz für weitere Wälzer. Sie sind deshalb auf der Suche nach Lesestoff für ihre sechsjährige Enkeltochter Marina – und sind auch schon fündig geworden. „Es ist so viel Auswahl da“, sagt Rosina Pregler begeistert. Auch ein paar Spiele sind schon in die Tasche gewandert.

„Es ist toll, wie gut aufbereitet und sortiert das Angebot ist. Außerdem sind die Bücher in einem top Zustand“, schwärmt Thomas Leßke. Der Germeringer schaut jedes Jahr beim Bücherflohmarkt vorbei. „Ich sammele Bücher und habe rund 1000 Exemplare zuhause.“ Heuer will er sich allerdings etwas zurückhalten. „Ich habe nur eine Tasche dabei“, sagt er lachend.

Sonja Söldenwagner aus Penzing (Landkreis Landsberg) stöbert in einer Kiste mit Bildbänden. Unter den Arm hat sie ihre bisherige Ausbeute geklemmt. „Ich habe bisher vor allem Kinderbücher für meine zweijährige Tochter gesucht“, sagt sie. Jetzt schaut sie sich nach Lesestoff für sich selbst um. Ein bestimmtes Genre habe sie dabei nicht im Auge. „Ich schaue querbeet, ob ich etwas finde.“ Sie hat sich zwar eigentlich ein Limit von 50 Euro gesetzt, sagt aber: „Meistens nimmt man doch mehr mit, als man sich vorgenommen hat.“