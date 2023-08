Bücherei sammelt wieder Saatgut ein

Von: Kathrin Böhmer

Erfolgreiches Projekt: Büchereileiterin Angelina Hanke und Bürgermeister Martin Schäfer warben bereits 2021 fleißig für die Saatgutbücherei. © mm

Erntezeit gibt es nicht nur für reifes Obst oder Gemüse – auch Saatgut kann aktuell eingebracht werden.

Gröbenzell – Wie in den vergangenen Jahren bittet die Gemeindebücherei im Herbst daher wieder um Saatgutspenden für die Saatgutbibliothek, wie es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus heißt.

Was passiert mit den Saaten? Über den Winter werden die gespendeten Saaten sortiert, katalogisiert und eingelagert. Saatgut jeglicher Art, egal ob Kräuter, Obst, Gemüse oder Blumen, kann ab sofort dafür in der Bücherei am Rathausplatz abgegeben werden.

Im Frühjahr wird dieses dann wieder in Zusammenarbeit mit dem Bund Naturschutz im Rahmen einer Saatgutbörse an alle begeisterten Hobbygärtner kostenfrei ausgegeben und der Kreislauf geht auf diese Weise weiter.

Die Saatgutbücherei, die es übrigens auch in Puchheim gibt, ist eines der kreativen Projekte der Gröbenzeller Bibliothek. Sie wurde im Herbst 2021 ins Leben gerufen. Ziel des Angebots ist der Erhalt von alten, seltenen Sorten sowie die Förderung der Pflanzenvielfalt und Diversität in der Region, wie es in der Pressemitteilung heißt.

Die Saatgutbibliothek gehört zu den vielen Aktionen der Gemeindebücherei im Rahmen ihrer so genannten Go-Green-Kampagne, für die sie unter anderem mit dem Bayerischen Bibliothekspreis (2021) ausgezeichnet wurde (wie berichtet).

