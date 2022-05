Bücherflohmarkt in der Sommer-Edition

Da war alles noch beim Alten: Organisatorin Renate Müller (l.) und Christa Bumeder beim Bücherflohmarkt 2018. Zwei Jahre später kam die Pandemie. archi © Weber

Eigentlich strömen Leseratten im Februar in Massen zum Bücherflohmarkt nach Gröbenzell. Doch Corona hat dafür gesorgt, dass der Termin nun zu Beginn der Sommerferien ist. Die Organisatorin verrät, was sonst noch anders ist und welche besonderen Schmankerl es gibt.

Gröbenzell – Es hat schon Tradition: Eigentlich pilgern Tausende nach Faschingsdienstag in die Gröbenzeller Wildmooshalle zum größten Bücherflohmarkt der Region. Seit Jahrzehnten ist dieser Termin im Kalender von Leseratten gesetzt. Wegen Corona wurde er heuer gestrichen. Allerdings nicht ersatzlos, es gibt sozusagen eine Sommer-Edition der beliebten Veranstaltung: Am ersten Wochenende der Sommerferien (30./ 31. Juli) kann man sich in der Wildmooshalle mit reichlich Urlaubslektüre eindecken.

Die Absage

Im Herbst vergangenen Jahres waren die Vorbereitungen für den 30. Gröbenzeller Bücherflohmarkt bereits angelaufen. „Im November hatten wir noch Hoffnung, dass der Markt wie gewohnt stattfinden kann“, berichtet Organisatorin Renate Müller. Doch dann ging die Zahl der Covid-Infizierten rapide in die Höhe. Und im Dezember entschied das Organisationsteam aus dem Verein „Gröbenzell hilft“, Campo Limpo, „Handwerker für Darfur“ und dem „Förderverein Haus Gnade“ schweren Herzens, den Markt abzusagen. „Wir wollen weder uns noch unsere Kunden mit Corona anstecken“, erklärt Renate Müller von „Gröbenzell hilft“.

Die große Büchersammelaktion ist dieses Mal also ebenfalls ausgeblieben. Bisher war es eigentlich so, dass Wochen vor dem Flohmarkt zu Bücherspenden aufgerufen wurde. Außerdem konnte man Bücher, CDs, DVDs und Spiele vorbeibringen. Trotzdem wurden im Laufe des vergangenen Jahres Bücher abgegeben. Und zwar so viele, dass die zahlreichen geimpften Helfer, ausgestattet mit FFP2-Maske, drei Wochen lang im Bürgerhaus sortierten und nach Genre ordneten.

Trotzdem wird die Auswahl an Büchern beim Sommerflohmarkt nicht ganz so groß sein wie ansonsten im Spätwinter. Trotzdem sind es immer noch tausende Exemplare, in denen die Besucher stöbern können. „Es gibt viele Romane“, verspricht Renate Müller. Auch die Raritätenecke wird wieder zu finden sein.

Die Organisatorin verrät schon vorab einige besondere Schmankerl, die hier zu finden sind. Beispielsweise die Abhandlung über Alchimisten und Scharlatane von 1937, „Die Macht des Charlatans“ von Grete de Francesco, die für 100 Euro angeboten wird. Oder die Hommage an einen außerordentlichen Künstler: „Joseph Michael Neustifter“ von Ulrich Hommes aus dem Jahr 2002, für 50 Euro zu erwerben.

Derzeit lagern die Bücher im Keller des Bürgerhauses. Am 29. Juli aber werden die vielen Helfer wieder aktiv werden. Die Bücher müssen in die Wildmooshalle transportiert und dort auf den zahlreichen Biertischen aufgebaut werden. Renate Müller hofft nun auf ein verregnetes letztes Juliwochenende. Denn: „Bei schönem Wetter gehen die Leute eher zum Baden als zum Bücherflohmarkt.“ Und laufen die Geschäfte gut, profitieren auch die 25 Hilfsorganisationen davon, die von dem Erlös unterstützt werden.

