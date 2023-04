Geschirr verleihen und Müll vermeiden: Idee des Bund Naturschutz wird 30 Jahre alt

Stoßen an auf den runden Geburtstag (v.l.): Mathilde König-Hilke, Ariane Zuber und Christian Kiefer vom Bund Naturschutz Gröbenzell.

Nachhaltiges Jubiläum

Pappteller und Plastikbesteck nachhaltig durch einen Geschirrverleih ersetzen: Diese Idee des Bund Naturschutz kam vor genau 30 Jahren auf.

Gröbenzell – Seit 30 Jahren betreibt die Ortsgruppe Gröbenzell des Bund Naturschutz (BN) einen Geschirrverleih. Und seit dem Ende der Corona-Pandemie läuft er auch wieder richtig gut. Übers Wochenende war der Service kürzlich komplett ausgebucht.

Die Idee, die hinter dem Geschirrverleih steht, war eigentlich simpel: Damit ersetzt man Pappteller, Plastikbesteck und Plastikbecher bei Festen – und vermeidet so unnötigen Müll.

Das Konzept funktioniert bis heute. Mathilde König-Hilke leitet den Geschirrverleih seit zehn Jahren. Sie freut sich, dass man Feiern mit bis zu 100 Gedecken bedienen kann und das zu wirklich günstigen Preisen. So kosteten zum Beispiel zehn Kaffeeteller beim BN 1,20 Euro Leihgebühr.

Der Verleih verfügt auch über ein großes Sortiment an Gläsern, wie Sektgläser, Weingläser und Trinkgläser in verschiedenen Größen. Abgerundet wird das Ganze mit einer Kaffeemaschine für 40 Tassen und weit über 100 Kaffeehaferl.

Wer also eine größere Feier ausrichten will, wie Kommunion, Firmung, Konfirmation, Taufe, Hochzeit oder Geburtstag, kann den Verleih nutzen, so Mathilde König-Hilke.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.bundnaturschutz-groebenzell.de/geschirrverleih. Man kann auch eine E-Mail schreiben an geschirrverleih@bundnaturschutz-groebenzell.de. In dringenden Fällen ist der Geschirrservice auch telefonisch zu erreichen unter der Nummer (0 81 42) 4 21 98 40

