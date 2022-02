Von der Kletterinsel zum eigenen Hotel: Neustart im Ortszentrum

Teilen

Freuen sich auf viele Gäste: Die neuen Hotelbetreiber Richard und Eva Gladiator (rechts) mit der langjährigen Da Vinci-Mitarbeiterin Silvia Grabowski. © Weber

Die Pandemie hat der Hotelbranche übel zugesetzt. Allerdings gibt es auch eine Kehrseite: Neu-Hoteliers wie die Familie Gladiator konnten so günstiger zuschlagen und den Schritt in die Branche wagen.

Gröbenzell – Bislang verband man mit Richard Gladiator vor allem die Kletterinsel in Bruck.

Viele Möglichkeiten gibt es in Gröbenzell nicht, seine Besucher außer Haus einzuquartieren oder für Geschäftsleute ein Hotel zu finden. Im Gewerbegebiet an der Liegnitzer Straße bietet ein Boardinghouse Übernachtungsmöglichkeiten, an der Herbststraße eine Pension, zudem ein kleines Hotel im ersten Stock an der Kirchenstraße: das „Da Vinci“. Dieses wurde vor zehn Jahren grundlegend renoviert. Und jetzt gab es einen kompletten Neustart: Seit knapp drei Wochen hat das Hotel nämlich neue Besitzer das Ehepaar, Eva und Richard Gladiator.

Anzeige im Internet entdeckt

Richard Gladiator ist im Landkreis kein Unbekannter. Vor zehn Jahren hat er mit einem Partner die Kletterinsel in Fürstenfeldbruck geplant und realisiert. Danach suchte der 52-Jährige eine neue Herausforderung und verkaufte den Hochseilgarten. Dass der studierte Betriebswirt mit seiner Ehefrau ein Hotel übernahm, war hingegen eher Zufall.

Immer mal wieder studierte er die Internetseiten der E-Bay Kleinanzeigen. Eines Tages entdeckte er, dass das Hotel Da Vinci mitten in Gröbenzell neue Besitzer suchte. Zugute kam dem Paar, dass zu der Zeit bereits Corona die Zahl der Hotelbuchungen zurückgehen ließ. Denn: „Wäre es super gelaufen, hätten wir es vielleicht nicht kaufen können“, berichtet Eva Gladiator.

Hotel hat drei Sterne

Zehn Zimmer bietet das Hotel Da Vinci an der Kirchenstraße, jedes ganz individuell gestaltet. Das Hotel hat drei Sterne, eine Klassifizierung, die immer wieder überprüft wird, auch bei einem Pächterwechsel. Völlig geräuschfrei von außen sind einige Zimmer aber nicht. Doch Richard Gladiator hat festgestellt: Dafür, dass das Gebäude mitten im Ortszentrum nahe des Bahnhofs liegt, sei es „erstaunlich ruhig“. Für Gäste, die in einem der nach Westen ausgerichteten Zimmer übernachten, könnte die gegenüberliegende Kirche, beziehungsweise deren Glocken, für ein frühes Frühstück sorgen. Allerdings nicht in der Nacht: Von 19 Uhr am Abend bis 7 Uhr am Morgen sind die Glocken, bis auf die Osternacht, stumm.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.

Gröbenzell kennen die beiden Gladiators bestens. Beide sind hier aufgewachsen, haben Kindergarten, Grundschule und Gymnasium besucht. Nach ihren Ausbildungen – er hat in Augsburg Betriebswirtschaft studiert, sie eine Ausbildung zu Industriekauffrau absolviert – haben sie den Ort für einige Jahre verlassen. Als sich ihre Familie aber um zwei Töchter vergrößerte, kehrten sie zurück und fühlen sich wieder rundum wohl.

Hotellerie ist für die beiden Neuland. Zur Frage „Sollen wir das Hotel übernehmen oder nicht?“ haben sie sich Unterstützung gesucht. Eine Verwandte Eva Gladiators, die selber ein Hotel führt und viel Erfahrung hat, hat sie beraten. Und deren Aussagen („Das ist ein Schmuckstück“, „da könnt ihr nichts verkehrt machen“) haben überzeugt, berichtet Richard Gladiator.

Hotel als Familienprojekt

Seit dem 1. Februar führen sie das Hotel nun im Familienverbund. „Wir wollen das als Familie anpacken,“ da ist sich das Ehepaar einig. Die beiden Töchter wollen ihren Eltern helfen. Doch nicht nur die Familie ist aktiv.

Unterstützung bekommt sie von zwei Kräften, die seit Jahren im Da Vinci beschäftigt sind: eine Rezeptionistin, die auch für das morgendliche Frühstück der Gäste sorgt, und ein Zimmermädchen. „Zwei Toparbeitskräfte“, wie Eva Gladiator betont. Noch aber ist die Auslastung der Zimmer überschaubar, vor Corona betrug diese rund 55 Prozent, „davon sind wir derzeit noch weit entfernt“, gesteht Richard Gladiator ein.

Unglücklich sind die beiden darüber derzeit aber nicht: „So können wir langsam reinwachsen“, erläutert Richard Gladiator. Jedoch hat er erfreut registriert, dass die Zahl der Buchungen ansteigt: „Es geht wieder bergauf.“

Genutzt wird das Hotel etwa von Geschäftsreisenden, die derzeit eher rar sind. Aber auch für Familienbesuche: Eltern besuchen ihre in Gröbenzell lebenden Kinder oder Kinder ihre in Gröbenzell lebenden Eltern.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie hier.