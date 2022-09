Darum ging nachts die Sirene

Gröbenzell

In der Nacht auf vergangenen Dienstag dürften einige Gröbenzeller aus dem Schlaf gerissen worden sein: Um 23.26 Uhr ging die Sirene, weil es im Starenweg brannte.

Gröbenzell – Es stellte sich heraus, dass es sich um einen kleinen Schmorbrand einer Isolierung an einer Heizungsanlage handelte. Laut Kommandant Christian Weirauch wurde niemand verletzt, der Sachschaden sei nicht nennenswert.

Dass dennoch die Sirene mitten in der Nacht heult und nicht etwa nur die Piepser der Feuerwehrkameraden gehen, sei ein Standardvorgehen bei dieser Art der Alarmierung. Das Stichwort lautete „Gebäudebrand mit Person in Gefahr“, was eine höhere Alarmstufe bedeute. Da müsse es schnell gehen. Deshalb wird zwischen 18 und 6 Uhr sowie am Wochenende zusätzlich die Sirene ausgelöst. Hier werde außerdem nicht automatisch eine andere Feuerwehr alarmiert, weil die Personalstärke der Gröbenzeller ausreiche. Tagsüber sieht es da laut Weirauch manchmal schon anders aus, wenn die Berufstätigen nicht gerade wieder im Homeoffice weilen. gar

