Das ist der Stand bei der Ganztagsbetreuung

Gröbenzell

Ab dem Jahr 2026 haben alle Kinder einen Rechtsanspruch auf einen Ganztagesplatz. Die Kommunen müssen sich darauf einstellen.

Gröbenzell – Grund genug für die Fraktion der Gröbenzeller Grünen nachzufragen, wie sich die Ist-Situation an den Schulen in der Gemeinde eigentlich darstellt.

Die konkreten Zahlen je Schule und Klassenstufe für das kommende Schuljahr 2023/24, die das Tagblatt auf Nachfrage erhielt, sind unterschiedlich. In der Ährenfeldschule nutzen 76 Prozent der Viertklässler die Betreuungsangebote und knapp 89 Prozent der Zweitklässler.

Eklatant ist der Unterschied in der Gröbenbachschule. Hier ist nur die Hälfte der Viertklässler im Ganztag, dafür etwa 87 Prozent der Erstklässler. In der Bernhard-Rößner-Schule ist die Ganztagesbetreuung dagegen mit 55 Prozent in der ersten Klasse am wenigsten gefragt, mit rund 86 Prozent am meisten in der zweiten Jahrgangsstufe. Die Gesamtbetreuungsquote an den Gröbenzeller Schulen beträgt 73,62 Prozent. Die Zahlen geben den Stand von Ende Mai wieder, wie er zu Beginn des kommenden Schuljahres zu erwarten ist. Das kann sich im Laufe der Zeit auch wieder ändern.

Die Angebote in Gröbenzell scheinen allerdings ausreichend. Grünen-Sprecher Daniel Holmer stellte fest: „Wir müssen in Gröbenzell nicht bei Null anfangen.“ Laut Schulreferentin Anita Rieger sei es zudem nicht genau abschätzbar, wie sich der Bedarf entwickelt.

Bürgermeister Martin Schäfer (UWG) warnte davor, ins Blaue hinein zu planen. Der Rathauschef sieht trotz aller Vielfalt mehrere Probleme. Zum einen sei es nicht so recht vorstellbar, dass jedes Angebot gleich gut angenommen und damit auch gebucht werde. „Und wenn man etwas eingeführt hat, wird es mitunter schwierig, es wieder abzuschaffen.“

Ein Beispiel für die Vielfalt ist die Ährenfeldschule. Hier wurde geradezu ein Komplettpaket an Betreuungsmöglichkeiten für den Nachmittag installiert: Hort eines externen Trägers, Gemeinde-Hort, gemeindliche Mittagsbetreuung, Mittagsbetreuung eines externen Trägers, Ganztagsklasse sowie eine Ferienbetreuung.

Eigentlich sollte es auch noch eine Anschlussbetreuung für die Kinder geben. Diese sei aber mangels Nachfrage eingestellt worden.

