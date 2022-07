Debatten-Kultur: Er ist der Meister der Argumente

Souverän vor über 400 Zuhörern: der Gröbenzeller Schüler Benjamin Reiser ist deutscher Debattiermeister. © mm

Was für eine Geschichte: Der Gröbenzeller Schüler Benjamin Reiser war eigentlich schon ausgeschieden und wurde am Ende doch noch deutscher Jugend-Debattiermeister.

Gröbenzell – Obwohl die Zeit zur Vorbereitung unfassbar kurz war, konnte er die Jury am Ende von sich überzeugen.

Benjamin Reiser ist ein charmanter Typ, der ganz sicher bei potenziellen Schwiegermüttern sehr gut ankommt. So könnte man ihn zumindest beschreiben. Der 16-jährige Aubinger, der die elfte Klasse des Gymnasiums Gröbenzell besucht, ist höflich und eloquent. Erster Schülersprecher ist er auch. Zudem sportlich. Sportlich genug für ein Volleyballstipendium in den USA. Wo genau,, weiß er noch nicht, er hat mehrere Angebote. Danach will er Business Administration studieren, zu deutsch BWL.

Politische Urteilsbildung

Bei Jugend debattiert hat er 2020 das erste Mal teilgenommen. Der Wettbewerb hat zum Ziel, Schülern eine sachliche Debattenkultur zu vermitteln und die politische Urteilsbildung zu schärfen. Rund 200 000 Schüler aus 1400 Schulen nehmen jedes Jahr daran teil. 2020 schaffte er es bis in die Regionalrunde, dann kam Corona und der Wettbewerb wurde abgesagt.

2022 ist er erneut dabei und gewinnt. Dabei war Benjamin eigentlich schon längst ausgeschieden. Auf Schul- und Regionalebene siegte er zwar, aber auf Landesebene musste er sich mit dem vierten Platz zufriedengeben. Das ist eine respektable Leistung, aber sie genügt nicht, um auf Bundesebene vorzurücken. Die ist den Erst- und Zweitplatzierten jedes Bundeslandes vorbehalten. „Ich war eigentlich fertig damit“, erzählt Benjamin im Gespräch mit dem Fürstenfeldbrucker Tagblatt. „Ich mein’, Vierter in Bayern, da war ich voll zufrieden damit.“

Und so zog es Benjamin und seine Eltern nach Kreta in den Urlaub. Als er irgendwann auf sein Handy schaute, waren da einige verpasste Anrufe und E-Mails. Das Organisationsteam von Jugend debattiert hatte versucht, ihn zu erreichen. Die Zweit- und Drittplatzierten auf der bayerischen Landesebene hatten abgesagt. Benjamin konnte nachrücken. „Du müsstest in 24 Stunden in Berlin sein“, erinnert sich der Schüler an das Telefonat mit den Organisatoren.

Auf Bundesebene

Benjamin schafft es rechtzeitig zum dreitägigen Bundeswettbewerb, bei dem sich die 32 Debattierer einen der vier Finalplätze erstreiten können. Er ist da allerdings klar im Nachteil. Den Teilnehmern auf Bundesebene werden die Themen für die zwei Vorrunden sowie Halbfinale und Finale 14 Tage vorher mitgeteilt, damit sie recherchieren können. Vier Themen in zwei Wochen zu bearbeiten, ist stressig. Sich damit in 24 Stunden auseinanderzusetzen, quasi unmöglich.

Zumal die Teilnehmer erst kurz vor dem Wettbewerb erfahren, ob sie die Pro- oder die Kontraseite des Themas vertreten sollen. Sie müssen sich also tief einarbeiten, „um die ganze Bandbreite des Themas zu verstehen“, erklärt der Schüler. Seine Chancen stehen also schlecht, und das weiß er auch. „Ich bin dadurch total entspannt ‘reingegangen, ohne Druck“ erinnert er sich und ist überzeugt, dass genau das am Ende „der Schlüssel zum Sieg war“.

Finale in Berlin

Ihm gelingt der Sprung ins Finale. Thema: Soll in Deutschland eine allgemeine Dienstpflicht eingeführt werden? Benjamin Reiser muss sich in die Materie erst noch reinfuchsen, ihm bleiben dafür vier Stunden. Seine Eltern und seine Lehrerin sind zu seiner Unterstützung nach Berlin gekommen und bilden sein „Rechercheteam im Hintergrund“, wie er berichtet.

Ihm wird die Kontraseite zugewiesen und er argumentiert im Spannungsfeld zwischen Freiheit des Einzelnen und Gemeinwohl zugunsten individueller Freiheit.

Ganze 400 Zuschauer verfolgten das Finale in Berlin. Am Ende entscheidet sich die Jury für ihn. „Erster Platz – unbeschreiblich gewonnen zu haben“, kommentiert er seinen Sieg und fügt ganz Sportsmann hinzu: „Meinen größten Respekt an jeden, der im Finale stand.“ (pat)

