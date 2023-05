Gemeinde macht Spitznamen alle Ehre: „Dönerzell“ hat bald einen neuen Laden im Bahnhofskiosk

Von: Guido Verstegen

Teilen

Alter Dönerladen zu, neuer öffnet demnächst: Hier dreht sich ab 1. Juni wieder der Fleischspieß. © GUV

Die Gemeinde macht ihrem Spitznamen „Dönerzell“ alle Ehre: Im seit Monaten leer stehenden Bahnhofskiosk macht ein neuer Laden mit drehendem Fleischspieß auf, der dritte auf engstem Raum. Los geht es am 1. Juni. Die Konkurrenz hat derweil gemischte Gefühle.

Gröbenzell – Fünf Jahre ist es jetzt her, dass Gemeinderäte von UWG, Grünen, SPD und FDP an einem gemeinsamen Stand am Bahnhof über die damaligen Pläne der Deutschen Bahn (DB) informierten: Ihr Aufruf „Gröbenzell braucht keinen dritten Dönerladen im Ortszentrum, sondern eine Verkaufsstelle für Fahrkarten, Reisebedarf und Presseartikel“. Am Ende stimmten rund 100 Bürger für den Döner-Boykott.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Das Ergebnis ist bekannt: Der Döner-Imbiss „afiyet“ kam im Mai 2018 und verließ die Kirchenstraße 1 dann im November 2022 wieder. Der Betreiber habe aus privaten Gründen aufgegeben, sagte ein DB-Sprecher auf Tagblatt-Anfrage.

Lange Suche nach einem Mieter

Dieser teilte außerdem mit, dass „der Kiosk an der Station Gröbenzell“ wieder vermietet sei: „Die Eröffnung ist für den 1. Juni geplant. Dabei wird es sich um ein Konzept mit Imbiss und Döner handeln.“ Die Suche nach einem neuen Mieter habe leider längere Zeit in Anspruch genommen, da sich zunächst kein passender Bewerber gefunden habe.

„Ein möglicher Grund könnte sein, dass es in Gröbenzell auch außerhalb des Bahnhofs ein großes Angebot gibt“, mutmaßte der Bahnsprecher, der sich zu weiteren Details der Vertragsgestaltung nicht äußern wollte. Immer wieder wird allerdings an das Tagblatt aus informierten Quellen herangetragen, dass die Pacht recht hoch sei, die die Bahn nehme, und daran so mancher scheitere.

Spärliche Informationen zu der neuen, alten Nutzung der Räumlichkeiten gab es auch aus dem Rathaus, wo man auf die Zuständigkeit der Deutschen Bahn verwies.

Auf die Frage, ob es in der Gemeinde Überlegungen gab, den Kiosk selbst zu pachten, um so selbst bestimmen zu können, wie er von wem genutzt werde, hieß es: „Ja, die gab es. Aber diese kamen bisher noch nicht zum Tragen. Derzeit ist das Gebäude als Kiosk beziehungsweise für den Reisebedarf festgelegt.“ Eine Anfrage für eine andere Nutzung habe es nicht gegeben. Und: „Es liegt nicht im Einfluss der Gemeinde, wer sich wo ansiedelt. Sofern etwas genehmigungsfähig ist, ist es zu genehmigen.“

Drehspießachse ist wieder vollständig

Mit der neuen „Döneria“ – der Begriff bezeichnet laut Duden einen Dönerimbiss, der sich der Analogien Cafeteria und Pizzeria bedient – sei die „Drehspießachse wieder vollständig“, schreibt ein Nutzer bei Facebook: „Viel Glück, Hombres!“ Weil sich in unmittelbarer Nähe bereits Dönerspieße drehen, erhält der schon länger grassierende Spitzname „Dönerzell“ neue Nahrung.

Ibrahim Ali, Geschäftsführer des „Ariana Pizza Haus“, hätte sich für den Kiosk eher eine Art Getränkemarkt oder einen Laden mit Kaffee zum Mitnehmen vorstellen können. Er bietet in seinem Imbiss – seit zehn Monaten gibt den in der Bahnhofstraße 2 – auch Döner an: „Wir haben unsere Kundschaft. Aber drei Dönerläden so nah beieinander, das ist sehr schlecht und unnötig.“

Im „Döner Paradies“ in der Kirchenstraße 13 nimmt man es entspannter zur Kenntnis – dort steht sogar ein Holzbrettchen mit der eingebrannten Bezeichnung „Dönerzell“ im Regal. Familie Burumkaya – Tante, Neffe, Nichte – hatte den in Gröbenzell längst eingeführten Laden vor zwei Jahren übernommen und begegnet der neuen Konkurrenz gelassen. „Das macht uns nichts aus. Die Leute kennen uns hier, und wir haben unsere Stammkundschaft!“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.